Bursluluk sınavına girecek öğrenciler giriş belgesi ve kimlik kartını yanında bulundurması gerekiyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan İOKBS sınavına girecek adaylar giriş belgesi gerekli mi sorusuna cevap ararken yanında bulundurulması gereken belgeleri araştırdı. Bursluluk sınavı 21 Nisan Pazar günü gerçekleşecek.

MEB tarafından hazırlanan sınava girecek adayların heyecanı devam ederken gerekli belgeler araştırılıyor.

21 Nisan günü 10.00'da başlayacak olan sınav için gerekli belgeler arasında kimlik kartı (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ve fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi yer alıyor.

Sonuçlar ise 17 Mayıs'ta açıklanacak.

2 oturumdan oluşacak olan sınavın ilk oturumunda sözel soruları yer alırken süre 75 dakika olacak. İkinci oturumda ise sayısal sorular olacak ve 80 dakika süre verilecek.

İlk oturumda yer alan soru sayısı şöyle: Türkçe 20 soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, din kültürü ve ahlak bilgisi 10 soru, yabancı dil 10.

İkinci oturumda ise şöyle: Matematik 20 soru, fen bilimleri 20 soru.

Giriş yerini öğrenmek isteyenler ise yerini, salonunu ve sıra numarasını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilecek.