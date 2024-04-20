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Sınava girmeden okunacak dualar ve okunuşu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sınava girmeden okunacak dualar ve okunuşu

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İmtihana girerken zihin açması amacıyla okunan bazı dualar vardır. Öğrenciler ise hangileri olduğunu araştırıyor. Velilerin çocuklarına destek olması adına okuyabileceği zihin açan dualar...

Sınava girmeden önce ve anında okunacak olan zihin açıcı dualar araştırılıyor. İmtihan esnasında çocuklarına destek olması için velilerin okuması gereken dualar hakkında...

Ey muhafaza eden Allah'ım, kibirlenenleri, azametinin gemiyle dizginle, bize selamet ver, bizi selamete çıkar anlamına gelen dua şöyledir:

Yâ men leccemel mütekebbirîne bi licâmi azametihî sellim sellim yâ hâfız!

“Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (isra suresi;80) okunmalıdır. Ardından sınav için sıraya oturduktan sonra ise, "Rabbi’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." 

Sınava girmeden okunacak dualar ve okunuşu - 1. Resim

Girerken "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle." anlamına gelen "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." okunur.

“Allahümme’nfa’nî bima ‘allemtenî ve ‘allimnî ma yenfeunî verzugni ilmen tenfeunî bihî.” 

Sınava girmeden okunacak dualar ve okunuşu - 2. Resim

“Allah’ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir.” (Hâkim, De’avât, No: 1879, I, 510) anlamına gelmektedir.

Başlarken "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." okunmalıdır.

Zihin açıklığı için okunması gereken dualar arasında ise

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün.

İyyake na'büdü ve iyyakenesta'in. İnna fetahna leke fethan mubina. yer alır.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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