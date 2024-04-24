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Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri alımı başladı... MSB 1829 personel alımı 29 Nisan'da sona erecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri alımı başladı... MSB 1829 personel alımı 29 Nisan&#039;da sona erecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığına açıktan sürekli işçi temini duyurusunu açıkladı. Gözler ise başvuru tarihine çevrildi. MSB personel alımı detayları arama motorlarında sorgulanıyor. Bakanlık tarafından tarafından toplamda 1829 personel alımı yapılacak. Peki, başvurular nereden yapılacak, ne zaman? İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından toplamda 1829 personel alımı için müjdeyi açıkladı. Peki, Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak? Tüm merak edilenler haberimizde...

 MSB'DEN 1829 PERSONEL ALIMI 

Milli Savunma Bakanlığı tarafından toplamda 1829 personel alımı yapılacak.

1829 kamu işçisi alımı başvuruları, 24 Nisan - 29 Nisan 2024 tarihleri arasında alınacak.

Başvuru ayrıntılarına İŞKUR üzerinden ulaşılabilecek. Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacak.

Milli Savunma Bakanlığı 1829 personel alımı 29 Nisan'da sona erecek - 1. Resim

MSB PERSONEL ALIM ŞARTLARI 

Başvuran adaylarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış 36 yaşından gün almamış olmak, kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, askerlikle ilişiği olmamak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak, görevinden veya meslekten ihraç edilmemek, şartları aranacak.

Adaylar İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilecek.

Birden fazla ilana başvuruya müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV İLE ALIM YAPILACAK

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak.

Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi kura çekimi ile yapılacak. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacak.

Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacak.

MSB KURA ÇEKİMİ 16 MAYIS'TA YAPILACAK

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi'nde 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10.00’da noter huzurunda gerçekleşecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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