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MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MSB duyurdu! Irak&#039;ın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinden kaçan 2 teröristin daha Habur'da teslim olduğunu duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyini PKK'lı teröristlere dar etmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son olarak Irak’ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı teröristle ilgili yazılı açıklamada bulundu.

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"HUDUT KARAKOLUMUZA TESLİM OLDULAR"

MSB, X sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamada bulundu:

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu - 1. Resim

Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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