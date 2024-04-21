MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinden kaçan 2 teröristin daha Habur'da teslim olduğunu duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyini PKK'lı teröristlere dar etmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son olarak Irak’ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı teröristle ilgili yazılı açıklamada bulundu.
"HUDUT KARAKOLUMUZA TESLİM OLDULAR"
MSB, X sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamada bulundu:
Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi