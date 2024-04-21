MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Nisan 2024 20:29 - Güncelleme: 21 Nisan 2024 20:40 - Güncelleme:

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinden kaçan 2 teröristin daha Habur'da teslim olduğunu duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.