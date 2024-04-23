MSB'den 23 Nisan mesajı: El değmesin yurduma!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. MSB çocuklar tarafından seslendirilen "Vatan Marşı" sözlerini mesajına ekledi.

Yurdun dört bir yanında 23 Nisan coşkusu devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) günün anlam ve önemine özel bir video geldi. MSB, X sosyal medya hesabı üzerinden kutlama mesajına yer verdi.

"EL DEĞMESİN YURDUMA!"

MSB'nin yayımladığı mesaj şöyle:

Biz doğuştan âşığız şanlı bayrağa,

Vurgunuz biz ayla yıldıza,

Bir ölürüz, bin doğarız, sen tasalanma.

El değmesin yurduma!

Geleceğimizin güneşi olacak evlatlarımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla “Vatan Marşı”nı seslendirdi. Cumhuriyetimizin sahibi çocuklarımızın özel gününü kutluyor, bu güzel bayramı dünya çocuklarına armağan eden ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet, özlem ve saygıyla anıyoruz. Klibin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı TRT Çocuk Korosu’na teşekkürlerimizi sunuyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyoruz.