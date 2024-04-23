MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." mesajını paylaştı. Öte yandan, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü tarihi Irak zirvesinin ardından gelmesi ise dikkat çekti.

Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 15 PKK’lı terörist ve Suriye’nin kuzeyinde belirlenen 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi.

MSB'nin Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

"Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!"

OPERASYON, IRAK ZİRVESİNİN ARDINDAN GELDİ

Öte yandan, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü tarihi Irak zirvesinin ardından gelmesi ise dikkat çekti.

Erdoğan, dün beraberinde bakanların da yer aldığı kalabalık bir heyetle Irak’a gitmişti. Önemli ziyaretin ana gündem maddesi terörle mücadelede iş birliği olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye’nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak’tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak’ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini vurgulamıştı.

Erdoğan'ın şu ifadeleri ise dikkat çekmişti:

-Bu görüşmenin yeni bir dönüm noktasını teşkil edeceğine inanıyorum. Irak topraklarından Türkiye’yi hedef alan terör örgütü PKK’ya ve uzantılarına karşı atabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik. PKK’nın Irak’ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık

-PKK’nın resmen terör örgütü ilan edilerek Irak topraklarındaki varlığının en kısa zamanda sonlanacağına olan güçlü inancımı bu vesileyle mevkidaşlarımla paylaştım. Irak hükûmetinin atacağı her adımda ihtiyaç duyacağı tüm desteği sağlamaya hazırız.

"PKK GÜNDEMDEN ÇIKMALI"

Bağdat’taki programlarını tamamlayan Erdoğan, Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı, havalimanından IKBY Başkanlık Sarayı’na hareket etti. Barış, istikrar, ekonomik kalkınma gibi önemli konuların ele alındığı toplantıda Erdoğan, PKK meselesinin artık gündemden çıkartılmasının vaktinin geldiğini, Türkiye’nin terörle mücadelede ortaya konan birlikteliğe önem verdiğini ve bunu ileri seviyeye taşıma kararlılığının bulunduğunu ifade etti.