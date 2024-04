Pedallar Kemer’in eşsiz doğasında Akra Gran Fondo için dönecek

AG Tohum desteği ile bu sene 6’ncı kez gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, bisiklet tutkunlarını Kemer’in eşsiz manzarasında ağırlayacak. “Mavi ve Yeşil’in bir parçası ol” sloganı ile 27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek organizasyon Fraport TAV Antalya Havalimanı, Corendon Airlines ve Diana Travel’in co-sponsorluğunda düzenlenecek. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kemer’deki yarışa 580 sporcu katılacak.

2018 yılından bu yana amatör yol bisikletçileri doğal güzelliklerin içinde buluşturan AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum’da dünyanın birçok ülkesinden gelen bisikletçiler, finişi görmek için mücadele verecek. Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından organize edilen ve T.C. Antalya Valiliği, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi, Yaşam Hastaneleri, Ceysu, Salcano, Paloma Hotels, Antalya Akvaryum, Shimano, Zemzem Turizm ve Olympos Teleferik katkılarıyla yarış bisiklet tutkunlarını buluşturacak.



Kemer Olbia Parkı'ndan start alacak ve aynı noktada sona erecek 98K ve 49K’lık 2 ayrı parkurdan oluşan organizasyon, renkli görüntülere ve mücadeleye sahne olacak.

Organizasyon öncesinde AKRA Hotel’de düzenlenen basın toplantısına Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya Genlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, Akra Hotel Genel Müdürü Gökhan Polat, Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney, AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum Proje Koordinatörü A.Haluk Özsevim, AG Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Burak Gönen, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fatih Kabadayı, sponsorlar ve çok sayıda davetli katıldı.

ÇEVRE DOSTU MOBİLİTE SPONSORU:TOYOTA TÜRKİYE

Doğa dostu girişimleri ve geliştirdiği araçlarla çevre dostu bir yol izleyen Toyota, Hibrit araçlarıyla AKRA Gran Fondo’ya mobilite sponsoru olarak destek veriyor.

“Mavi ve Yeşil’in bir parçası ol” sloganı ile çevre bilincinin vurgulandığı yarışta AKRA Gran Fondo’ya bir destek de Toyota Türkiye’den geldi. Toyota Türkiye, Hibrit araçlarıyla mobilite sponsoru olarak yarışa ve sporculara destek verecek.

YALÇIN SEZGİN: GRAN FONDO BİSİKLET SPORUNU DESTEKLEYECEK AMATÖRLERİN KATILACAĞI BİR YARIŞ

Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, güzel bir organizasyon yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Burada birçok kez bir araya geliyoruz Tour Of Antalya’nın 6’ncı yılında önemli bir noktaya geldi dünyanın bisiklet yarışlarında bir şehir markası olan Antalya’ya bir marka olarak destekleyici bir organizasyon. Tabii Tour Of Antalya’dan sonra dünyanın en büyük organizasyonuna Antalya ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ilimizde start aldı. Türkiye’nin güzelliklerine doğru pedal çevirdi. İlimiz bisiklet organizasyonlarında yıldızı parlayan ve en iyileri olma yolunda. Bu şehir ne verirseniz size fazlasıyla karşılığını veriyor. Turizm çok önemli bir marka ancak bu şehir aynı zamanda sporun da bir önemli merkezi. Binlerce sporcu Antalya’da spor yapıyor, spora hazırlık yapıyor. Bu anlamda Antalya denilince birçok markayı bir araya getiriyor. Bisiklet turizmle en çok paralel giden spor branşı diye düşünüyorum. Bisiklet diğer branşlar gibi bir mekana ait değil. Bisiklet yarışlarını izleyenler o yarışların olduğu şehrin güzellikleriyle de yüz yüze geliyor. O kadar çok parkurumuz var ki burada zorluk çekiliyor artık. Pazar günü yapılacak olan Gran Fondo daha da önemli. Bisiklet sporunu destekleyecek amatörlerin katılacağı bir yarış. Bisikletin alt yapısı olarak görmemiz gerekiyor ve Gran Fondo yarışlarına önem vermemiz gerekiyor. Antalya Valiliği olarak spor organizasyonların her zaman destekleyicisiyiz. Bütün paydaşlarımızla bu anlamlı ve güzel organizasyonlara destek veriyoruz. Biz her zaman bisiklet ailesinin bir ferdi olarak kendimizi görüyoruz. Sponsorlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum iyi ki varsınız, iyi ki sporu destekliyorsunuz. Bu güzel şehir sizin desteklerinizle kat ve kat karşılık veriyor” dedi.

NECATİ TOPALOĞLU: TURİZMİ ÇEŞİTLENDİRMEMİZ LAZIM BUNUN İÇİN DE SPOR TURİZMİ ÇOK ÖNEMLİ

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, turizmi çeşitlendirmek gerektiğini vurgulayarak, “Bunun başında da spor turizmi geliyor. Bisiklet parkurumuzla Kemer pilot bölge oldu. Geçim kaynağımız turizm. Turizmi çeşitlendirmemiz lazım çünkü 6-7 ay arasına sıkıştı. Bunun için de spor turizmi çok önemli. Bu tarz organizasyonlar şehir tanıtımı için güzel oluyor. İnsanlar doğal güzellikleri yerinde görüyor ve ülkelerine gittiklerinde başkalarına anlatıyor. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor ki ülkemizde daha iyi spor karşılaşmaları yapılsın. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

YAVUZ GÜRHAN: SPOR ÜLKESİ VE SPOR KENTİYİZ

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya’nın spor kenti olduğunu dile getirerek, “Her organizasyonda mutlulukla masa etrafındaki paydaşların değiştiğini görüyoruz. Dünyada gerçekleştirilen organizasyonların en iyisini yapıyoruz. Spor ülkesi ve spor kentiyiz. Tanıtım noktasında aldığımız desteklerle bir yeni organizasyonu heyecanla beklememize sebebiyet veriyor. AKRA Gran Fondo’ya herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

CANDEMİR ZOROĞLU: AKRA GRAN FONDO NİTELİKLİ TURİZM ÜRÜNÜ

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, AKRA Gran Fondo’nun nitelikli turizm ürünü olduğunu belirterek, “Geçen sene 16 milyon turist geldi Antalya’ya. Bu sene de iyi gidiyor. Bizim arzu ettiğimiz nitelikli turizm ürünleri. Gran Fondo da bu anlamda nitelikli ürün. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

GÖKHAN POLAT: AKRA GRAN FONDIO’YA DESTEK VERMEKTEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ

Akra Hotel Genel Müdürü Gökhan Polat, organizasyona başından bu yana destek vermekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, “Bugüne kadar elimizden geleni yaptık, bundan sonra da bize ne görev verilirse yerine getiriyor olacağız” dedi.

DENİZ VAROL: ANTALYA BAMBAŞKA BİR ŞEHİR, TURİZMİN BAŞKENTİ

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, düzenlenecek organizasyonun Antalya’nın tanıtımı anlamında bir projenin ayağı olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi: “Antalya her zaman dediğimiz gibi en güzel şehir ama tanıtıyor olmak da önemli. Biz de bunun için çalışıyoruz. Bu gibi organizasyonlar aslında tanıtım için bir araç. Kemer parkuru en güzel parkurlardan bir tanesi. Kemer aslında bu hafta sonu yarışla milyonlara ulaşacak. Bizim gibi sponsorların aslında en önem verdiği noktalardan bir tanesi de burası. Antalya, deniz, kum, güneş diye yansıtılır ama çok daha fazla sporla tarihi ile doğası ile Antalya bambaşka bir şehir, turizmin başkenti.

HALUK ÖZSEVİM: BİSİKLET DESTİNASYONUNA KATKI SAĞLAMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK

AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum Proje Koordinatörü A.Haluk Özsevim, “Keyifli bir organizasyondayız Antalya’da bu işleri yapmak bize keyif veriyor. Başta sayın Valimiz önderliğinde büyük bir aile olduk Antalya’da çok büyük organizasyonlar yapılıyor artık. 7 yıl önce Tour Of Antalya ve Gran Fondo’yu yaparken bisiklet destinasyonu olmasına katkı sağlamak için yola çıktık. Birçok dünya ülkesinden Antalya’da kampa gelenler var. Biz de buna vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Bu 2 organizasyonda ki bir çok organizasyon da yapılıyor bütün organizasyonların daha iyiye gitmesi için çaba gösteriyoruz. Yavuz ve Candemir müdürlerime çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz de önümüzü çok açıyor. Emniyet jandarma çok büyük bir ekiple çalışıyoruz. Değerli ortağım Aydın Ayhan Güney’in bisiklet sporuna çok büyük katkısı vardır. Yurt dışından katılan sporcular da geliyor. Sponsorlarımız arasında birçok farklı firma var. AG Tohum 7 yıldır bu işin içinde olmaktan ve ana sponsor olmaktan dolayı çok mutlu” dedi.

BURAK GÖNEN: DESTEĞİMİZ KATLANARAK DEVAM EDECEK

AG Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Burak Gönen, organizasyona destek vermekten gurur duyduklarını belirterek, “Antalya artık bir spor şehri. Birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapılıyor. Ülkemize gelen yabancı sporcular Antalya’nın doğal güzelliklerini anlatarak büyük bir etkileşime katkı sunuyorlar. AKRA Gran Fondo da bu düzeyde bir organizasyon. Hem ülkemizin hem de şehrimizin spor turizmindeki büyük paydaşlarından bir tanesi. Biz destek olmaktan çok mutluyuz. Desteğimiz katlanarak devam edecek.” diye konuştu.

FATİH KABADAYI: AKRA GRAN FONDO ŞEHRİMİZİN GÜZELLİKLERİNİ KATILIMCILARA SUNUYOR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fatih Kabadayı, Antalya’nın spor ile özdeşleşen bir kent olduğunu vurgulayarak, “AKRA Gran Fondo amatör bisikletçileri bir araya getirirken şehrimizin güzelliklerini de katılımcılara sunuyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu tarz organizasyonların her zaman destekçisiyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.