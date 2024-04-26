Alman polisinden canlı yayında gözaltı: İsrail karşıtı protestoculara müdahale

Almanya'da İsrail'in Filistinlilere zulmüne karşı düzenlenen protestoya polis müdahale etti. Gözaltı anları canlı yayına yansıdı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken uluslararası kamuoyu da İsrail zulmünü protestoları sürdürüyor.

Almanya'da da bugün benzer bir protesto vardı. Fakat Alman polisi, protestoculara müdahale etti. Polisin müdahale ve gözaltı anları CNN Türk canlı yayınına yansıdı.

Görüntülerde İsrail karşıtı protestocuların çadırlarını söktüğü görülüyor. Alandaki polis sayısı da dikkat çekti.