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Haberler > Dünya > Alman polisinden canlı yayında gözaltı: İsrail karşıtı protestoculara müdahale

Alman polisinden canlı yayında gözaltı: İsrail karşıtı protestoculara müdahale

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya'da İsrail'in Filistinlilere zulmüne karşı düzenlenen protestoya polis müdahale etti. Gözaltı anları canlı yayına yansıdı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken uluslararası kamuoyu da İsrail zulmünü protestoları sürdürüyor.

Alman polisinden canlı yayında gözaltı: İsrail karşıtı protestoculara müdahale - 1. Resim

Almanya'da da bugün benzer bir protesto vardı. Fakat Alman polisi, protestoculara müdahale etti. Polisin müdahale ve gözaltı anları CNN Türk canlı yayınına yansıdı. 

Alman polisinden canlı yayında gözaltı: İsrail karşıtı protestoculara müdahale - 2. Resim

Görüntülerde İsrail karşıtı protestocuların çadırlarını söktüğü görülüyor. Alandaki polis sayısı da dikkat çekti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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