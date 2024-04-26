ABD üniversitelerinde Gazze isyanı! Dalga dalga yayılıyor...

İsrail’in Gazze’deki katliamına isyan eden öğrencilerin bastırılmaya çalışılan öfkesi sonunda patladı. ABD’de üniversiteler karıştı. Kampüslere atlı polisler girdi. ‘Özgürlükler ülkesi’nde öğrenciler için terörist manşetleri atıldı.

HABER MERKEZİ İSTANBUL - Gazze’de 30 binden fazla sivili katleden İsrail’in arkasında saf tutan Batı ülkeleri, Filistinlilere sahip çıkanları kanun ve polis zoruyla bastırmaya çalıştı. İsrail’e ve destekçilerine duyulan öfke birikti ve patladı. Bilimsel çalışmalarla anılan dünya üniversiteleri zorbalığa teslim olunca öğrenciler bayrak açtı.

ABD’de geçen hafta Columbia Üniversitesinde başlayan gösteriler farklı eyaletlere yayıldı. Üniversitetede 108 öğrencinin gözaltına alınması, 80 civarında öğrencinin okuldan uzaklaştırılması olayları büyüttü. Harvard, Güney California, Maryland, New York, New School, Stanford, Yale, MIT, Texas, Pittsburgh ve Brown gibi ülkenin önemli üniversiteleri karıştı.

Bazı kampüslere polisler girdi. Yüzlerce öğrenci “izinsiz gösteri düzenleme” suçlamasıyla gözaltına alındı. Filistin’le dayanışma eylemlerine Avustralya’daki Sydney Üniversitesi, Fransa’daki Sciences Po ve Mısır’daki Kahire Amerikan Üniversitesindeki öğrenciler de dâhil oldu.

KAMPÜSTE ATLI POLİSLER

Karşılarında atlı polisleri gören Texas Üniversitesi öğrencileri “Bizi korkutamazsınız” sloganları attı. Polisle öğrenciler arasında arbede yaşandı. Aynı üniversitede hocalar öğrencilere destek amacıyla iş bıraktı. Sınavlar ertelendi. Öğrenciler polisi ve katliamcı İsrail’e siyahi karşıtı “Klu Klux Klan” örgütüne benzetti.

Gösterilere katılanlar üniversite yönetimlerine “soykırımı desteklemekten vazgeçmeleri” çağrısında bulundu.

Güney California Üniversitesinde öğrencilerin kampüsün içinde çadır kurmasına izin vermeyen polis, üniversitenin kapılarını vatandaşa kapattı. New York Üniversitesi hocaları, üniversite kapısında polise karşı zincir oluşturdu.

İsrail yandaşları ise her zaman olduğu gibi “antisemitizm” yalanına sarıldı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Columbia Üniversitesine gidip eylemleri “nefret ve antisemitik” göstermeye çalıştı. Johnson, gösterileri engellemediği için Rektör Nemat Minouche Shafik’e istifa çağrısında bulundu. Siyonist Johnson’a cevap Yahudi öğrencilerden geldi. Sam isimli Yahudi bir öğrenci “İsrail karşıtlığıyla, Yahudi karşıtlığını birbirine karıştırıyorlar” dedi. Texas Valisi Greg Abbott “Bu protestocuların yeri hapishane. Texas’ta antisemitizme müsamaha gösterilmeyecektir, nokta. Texas’taki herhangi bir üniversitede nefret dolu, Yahudi karşıtı protestolara katılan öğrenciler okuldan atılmalıdır” sözleriyle gözdağı vermeye çalıştı.

BAŞ KATLİAMCI NETANYAHU: DURDURUN!

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de akan kanın durmasını isteyen öğrencilerin gösterileri için “antisemitik” diyerek çarpıttı. ABD üniversitelerindeki gösterileri “korkunç” diye niteleyen Netanyahu, bu protestoların durdurulması çağrısında bulundu.

TERÖRİST MANŞETLERİ

Bazı medya organları skandal ifadeler kullandı. Bunlardan biri olan New York Post gazetesi, İsrail’in saldırılarını protesto eden üniversite öğrencilerini hedef aldı. “Columbia teslim oluyor” başlıklı haberde, öğrenciler için “terör yanlısı” ifadesi kullanıldı. Gazze protestoları bütün dünyayı kasıp kavururken ODTÜ’de bazı öğrencilerin izinsiz LGBT yürüyüş yapması ise tepki çekti. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Sorbonne Üniversitesi ziyareti sırasında Filistin’e destek gösterisi düzenlendi.

TÜRKİYE'DEKİ ÜNİVERSİTELERDEN TEK SES: ŞİDDETLE KINIYORUZ

MAHMUT ÖZAY İSTANBUL - Batı üniversitelerinde Gazze’deki siyonist katliama isyan edenlere yapılan zorbalığa Türkiye’den tepki geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında ortak bir metin hazırlandı. Üniversiteler ve rektörler Türkçe ve İngilizce hazırlanan metni sosyal medya hesaplarından paylaştı. “Barışçıl tepkiye darbe vuruluyor” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 6 ayı aşkın bir süredir Gazze’de yaşayan masum insanları âdeta yok etmeye yönelik vahşeti barışçıl yöntemle protesto eden üniversite öğrencilerine yönelik şiddet uygulanıyor. Columbia Üniversitesinden Yale’e, New York Üniversitesinden Harvard’a birçok üniversitedeki protestocular üniversitelerinden, Gazze’de ateşkes çağrılarını desteklemelerini ve İsrail’le bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmelerini talep ediyor. Eylemlerde öğrenciler gözaltına alınıyor, üniversiteler protestoları durdurmak için uzaktan eğitime geçiyor. Üniversite öğrencilerinin gösterdiği barışçıl tepkiye karşı gösterilen orantısız tepkiyi temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak kabul ediyor, derin bir üzüntü duyuyor ve şiddetle kınıyoruz.