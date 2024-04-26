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ABD'li senatörden Netanyahu'ya cevap: Dikkat dağıtmaya çalışarak zekamıza hakaret etmeyin

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;li senatörden Netanyahu&#039;ya cevap: Dikkat dağıtmaya çalışarak zekamıza hakaret etmeyin

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'li senatör Bernie Sanders, Netanyahu'nun İsrail mahkemelerindeki suçlamalardan kaçmak için "antisemitizm" kozunu oynadığını öne sürdü.

Amerikan tarihinin en uzun süre görev yapan bağımsız senatörü Bernie Sanders, İsrail karşıtı açıklamalarıyla bir süredir gündemdeydi. ABD'nin dev yardım paketi kabul edilmeden hemen önce "Neden çocukları aç bırakan ve öldüren bir hükümete 10 milyar dolar verelim?" eleştirisiyle okları üzerine toplamış ve Netanyahu tarafından antisemitist olarak eleştirilmişti.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kendisine yönelik eleştirilerine, “Hükümetinizin Gazze'nin sivil nüfusunu yok ettiğini belirtmek antisemitik olmak değildir” ifadeleriyle karşılık verdi. Senatör İsrail Başbakanı Netanyahu'ya “Aşırılık yanlısı ve ırkçı hükümetinizin ahlaksız ve yasadışı savaş politikalarını dikkatimizden kaçırmaya çalışarak ABD halkının zekasına hakaret etmeyin” dedi.

ABD'li senatörden Netanyahu'ya cevap: Dikkat dağıtmaya çalışarak zekamıza hakaret etmeyin - 1. Resim

ABD'nin Vermont eyaleti Senatörü Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun antisemitik olduğu yönündeki açıklamasına yazılı olarak cevap verdi. Sanders, “Hayır, Bay Netanyahu, Bu antisemitik olmak değil. Aşırılık yanlısı hükümetiniz altı ay içinde 34 bin Filistinliyi öldürdü ve yüzde 70’i kadın ve çocuk olmak üzere 77 binden fazla kişiyi yaraladı” dedi.

DİKKAT DAĞITMAYA ÇALIŞMAYIN

Sanders, “Gazze'de 221 binden fazla konutun yıkılmasıyla bir milyondan fazla insan evsiz kaldı. Bu, nüfusun neredeyse yarısı. Hükümetinizin Gazze'nin sivil nüfusunu yok ettiğini belirtmek antisemitik değildir.” dedi. Kıdemli senatör "Dikkatleri İsrail mahkemelerinde karşı karşıya olduğunuz suç davalarından başka yöne çekmek antisemitizmi kullanmayın. Eylemlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmak antisemitizm değildir." diye ekledi. 

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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