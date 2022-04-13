Türkiye Gazetesi

Marcel Jost Consulting firması ile müşterilerine online ticaret konusunda destek sunan Marcel Jost, firmaların e-ticarete yöneldiklerini, bu durumun temel nedeninin ticaret anlayışının değişmesi olduğunun altını çizdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Jost, açıklamalarında şu sözlerin vurgusunu yaptı: “E-ticaret, dijitalleşmenin getirilerinden bir tanesi. Artık kullanıcılar, internet üzerinden alışveriş yapmak daha kolay ve ucuz olduğu için internete yönelim gösteriyor. Bu durum, firmaların da e-ticaret sahasında kendilerine yer bulmalarına ve müşterilerine ulaşmalarına neden oluyor. Kullanıcıların e-ticareti tercih etmelerinin birçok farklı nedeni bulunmakta olup bu nedenlerin her biri, titizlikle analiz edilmeli.”

“E-Ticaret Sayesinde Ürünlerde Çeşitlilik Fiziki Ticarete Göre Daha Fazla”

Kullanıcıların e-ticarete yönelim göstermelerinin pek çok nedeni bulunduğunu, bu nedenlerden ilkinin ürün çeşitliliği olduğunu belirten Marcel Jost, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Ürün çeşitliliğinin olması kullanıcılar açısından önemli. Bu durum fiziki ticarette çok mümkün olmayabiliyor. Fakat internette bir markanın web sitesine giriş yapan bir müşteri, aynı ürünün farklı versiyonlarını rahatlıkla bulabiliyor. Ayrıca ürünleri sipariş etmesi ve siparişlerin eline ulaşması da oldukça kolay. Bu hususların her biri, müşterilerin e-ticaret üzerinden alışverişlerini yapmasını olanaklı hale getiriyor.”

“Fiyatlar Fiziki Ticarete Göre Daha Makul”

Fiyatların fiziki ticarete göre daha makul olduğunun altını çizen Marcel Jost, “Ürünleri satın almak isteyen müşteri için en önemli konu fiyatlar. Bu nedenle kullanıcı, fiyatların düşük olmasına özen gösteriyor. E-ticarette fiyatların fiziki ticarete oranla çok daha düşük olduğunu gözlemiyoruz. Markalar, müşterileri çekebilmek için zaman zaman önemli kampanyalar da sunabiliyor. Bu durum, kullanıcıların bulundukları yerden rahatlıkla alışveriş yapmasını olanaklı hale getiriyor. Son zamanlarda, belirttiğim nedenlerden ötürü e-ticaret üzerinden alışveriş yapan kişilerin sayısında ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Bu artışın devam edeceğini ve kullanıcıların fiziki ticarete çok daha az yönleneceğini öngörmek olanaklı.” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.