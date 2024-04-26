Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Rezidansta korkunç cinayet! Öldürülen kadın ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı

Rezidansta korkunç cinayet! Öldürülen kadın ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kartal’daki bir rezidansta Selin Yalın isimli kadın, müteahhit Ömer Öktem tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan katil zanlısı cinayeti itiraf etti. Öte yandan bugün toprağa verilen Selin Yalın’ın ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni olduğu ortaya çıktı.

Kartal’da bir rezidansta müteahhit Ömer Öktem tarafından tabancayla vurularak öldürülen Selin Yalın’ın ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni olduğu öğrenildi.

Rezidansta korkunç cinayet! Öldürülen kadın ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı - 1. Resim

ENİŞTESİNE ‘İNTİHAR ETTİ’ DEDİ

Korkunç olay Kartal’daki bir rezidansta yaşandı. Evli ve 3 çocuk babası Ömer Öktem (47), bir süredir birlikte olduğu estetisyen Selin Yalın’ı tabanca ile vurarak öldürdü. Yaşanan olay sonrası Öktem, öldürdüğü genç kadının eniştesi Mesut Toğay’ı arayarak intihar ettiğini söyledi. Haberi alan kadının yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerde kadının başının arka kısmında yoğun kanın bulunduğu ve elinde de tabanca olduğu tespit edildi.

Rezidansta korkunç cinayet! Öldürülen kadın ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı - 2. Resim

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Ömer Öktem, Yalın ile 8 yıldır dini nikahlı olduklarını, olay günü buluşup alkol aldıklarını ve bir süre sonra aralarında tartışma çıktığını iddia etti. Öktem, eline aldığı silahla duvara 8 el ateş açtığını silaha kenara bıraktıktan sonra Yalın'ın aynı silahla intihar ettiğini belirtti. Polis ekiplerince ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülen Ömer Öktem, önce yanlışlıkla Yalın’a ateş ettiğini söyledi ardından cinayeti işlediğini itiraf etti. 

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Ömer Öktem, emniyette yapılan işlemlerin ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Öktem, savcılıkta verdiği ifadede Selin Yalın'ın ölümüyle sonuçlanan olayın kazayla olduğunu söyledi. Öktem, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rezidansta korkunç cinayet! Öldürülen kadın ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı - 3. Resim

ŞARKICI YALIN’IN KUZENİYMİŞ

Rezidansta öldürülen Selin Yalının ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni olduğu ortaya çıktı. Maltepe Merkez Camiinde Cuma namazının ardından estetisyen Selin Yalın’ın cenaze namazı kalındı. 

Rezidansta korkunç cinayet! Öldürülen kadın ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı - 4. Resim

CENAZE NAMAZINA KATILMADI

Yalın’ın aile yakınları gözyaşı döktü. Selin Yalın’ın Başıbüyük Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. Ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzenin cenaze namazına katılmadığı görüldü.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kafe ve restoranlar fırsatçılık mı yapıyor? Yüksek fiyatlar vatandaşa soruldu, yüzde 82'nin cevabı aynıBeşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı! Fenerbahçe derbisine saatler kala flaş gelişme
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başrolünü Oktay Kaynarca’nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam final yapıyor, tarih belli oldu! - MagazinSevilen dizi final yapıyor, tarih belli olduCezaevinde 37 kiloya kadar düşmüştü: Nihal Candan için tahliye kararı - MagazinNihal Candan tahliye edildiKenan Işık’ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Meğer ilk rolü o dizideymiş - MagazinGençlik fotoğrafı ortaya çıktı! İlk rolü o dizideymişUzun süredir ABD’de yaşayan Ayça Varlıer Türkiye’de döndü! Geliş sebebini de açıkladı - MagazinABD'de yaşayan oyuncu Türkiye'ye döndü! Son hali şaşırttıDilan Polat, mahkemede sinir krizi geçirdi! ‘Nida’ çığlıklarıyla hapse götürüldü - Magazin‘Nida’ çığlıklarıyla hapse götürüldü!Mahkeme sonrası ortalık karıştı: Banu Parlak’ın yüzüne tükürdüler! ‘Çocuğumun can güvenliğinden endişe ediyorum’ - MagazinMahkeme sonrası ortalık karıştı!
Sonraki Haber Yükleniyor...