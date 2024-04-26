Rezidansta korkunç cinayet! Öldürülen kadın ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı

Kartal’daki bir rezidansta Selin Yalın isimli kadın, müteahhit Ömer Öktem tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan katil zanlısı cinayeti itiraf etti. Öte yandan bugün toprağa verilen Selin Yalın’ın ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni olduğu ortaya çıktı.

Kartal’da bir rezidansta müteahhit Ömer Öktem tarafından tabancayla vurularak öldürülen Selin Yalın’ın ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni olduğu öğrenildi.

ENİŞTESİNE ‘İNTİHAR ETTİ’ DEDİ

Korkunç olay Kartal’daki bir rezidansta yaşandı. Evli ve 3 çocuk babası Ömer Öktem (47), bir süredir birlikte olduğu estetisyen Selin Yalın’ı tabanca ile vurarak öldürdü. Yaşanan olay sonrası Öktem, öldürdüğü genç kadının eniştesi Mesut Toğay’ı arayarak intihar ettiğini söyledi. Haberi alan kadının yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerde kadının başının arka kısmında yoğun kanın bulunduğu ve elinde de tabanca olduğu tespit edildi.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Ömer Öktem, Yalın ile 8 yıldır dini nikahlı olduklarını, olay günü buluşup alkol aldıklarını ve bir süre sonra aralarında tartışma çıktığını iddia etti. Öktem, eline aldığı silahla duvara 8 el ateş açtığını silaha kenara bıraktıktan sonra Yalın'ın aynı silahla intihar ettiğini belirtti. Polis ekiplerince ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülen Ömer Öktem, önce yanlışlıkla Yalın’a ateş ettiğini söyledi ardından cinayeti işlediğini itiraf etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Ömer Öktem, emniyette yapılan işlemlerin ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Öktem, savcılıkta verdiği ifadede Selin Yalın'ın ölümüyle sonuçlanan olayın kazayla olduğunu söyledi. Öktem, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞARKICI YALIN’IN KUZENİYMİŞ

Rezidansta öldürülen Selin Yalının ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni olduğu ortaya çıktı. Maltepe Merkez Camiinde Cuma namazının ardından estetisyen Selin Yalın’ın cenaze namazı kalındı.

CENAZE NAMAZINA KATILMADI

Yalın’ın aile yakınları gözyaşı döktü. Selin Yalın’ın Başıbüyük Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. Ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzenin cenaze namazına katılmadığı görüldü.