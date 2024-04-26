Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı! Fenerbahçe derbisine saatler kala flaş gelişme

Süper Lig'de 34.hafta maçında Fenerbahçe Kadıköy'de, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Yarın saat 19:00'da başlayacak karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılar genç yıldız Semih Kılıçsoy hakkındaki son kararını verdi. İşte haberin detayları.

Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın saat 19:00'da Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Geçen sezon Kadıköy deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılarda, Semih Kılıçsoy gelişmesi yaşanıyor.

FENERBAHÇE KARŞILAŞMASINDA SAHADA OLACAK

Sakatlığı nedeniyle ligde ve Türkiye Kupası'nda Ankaragücü karşılaşmalarını kaçıran Semih Kılıçsoy, Kadıköy deplasmanında takımını yalnız bırakmayacak. Süper Lig'de Beşiktaş formasını 19 kez terleten Kılıçsoy, 10 kez golle buluştu, 2 kez de asist yaptı.

Takımının en skorer oyuncusu olan Kılıçsoy, bu sezon gol yollarında sıkıntı çeken Kartal'ın hücumdaki en önemli kozu olarak göze çarpıyor. Santos'un gönderilmesinin ardından takımın başına geçen Serdar Topraktepe Kılıçsoy'u, Fenerbahçe derbisinde ileri uçta görevlendirecek.