Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı! Fenerbahçe derbisine saatler kala flaş gelişme

Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı! Fenerbahçe derbisine saatler kala flaş gelişme

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Spor Haberleri

Süper Lig'de 34.hafta maçında Fenerbahçe Kadıköy'de, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Yarın saat 19:00'da başlayacak karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılar genç yıldız Semih Kılıçsoy hakkındaki son kararını verdi. İşte haberin detayları.

Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın saat 19:00'da Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Geçen sezon Kadıköy deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılarda, Semih Kılıçsoy gelişmesi yaşanıyor. 

Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı! Fenerbahçe derbisine saatler kala flaş gelişme - 1. Resim

FENERBAHÇE KARŞILAŞMASINDA SAHADA OLACAK 

Sakatlığı nedeniyle ligde ve Türkiye Kupası'nda Ankaragücü karşılaşmalarını kaçıran Semih Kılıçsoy, Kadıköy deplasmanında takımını yalnız bırakmayacak. Süper Lig'de Beşiktaş formasını 19 kez terleten Kılıçsoy, 10 kez golle buluştu, 2 kez de asist yaptı. 

Takımının en skorer oyuncusu olan Kılıçsoy, bu sezon gol yollarında sıkıntı çeken Kartal'ın hücumdaki en önemli kozu olarak göze çarpıyor. Santos'un gönderilmesinin ardından takımın başına geçen Serdar Topraktepe Kılıçsoy'u, Fenerbahçe derbisinde ileri uçta görevlendirecek.

Düzenleyen:  - Spor
Rezidansta korkunç cinayet! Öldürülen kadın ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pedallar Kemer’in eşsiz doğasında Akra Gran Fondo için dönecek - SporPedallar Kemer’in eşsiz doğasında dönecekSon yaptığıyla Fatih Terim'e saç baş yoldurmuştu! Fenerbahçe'de Samet Akaydın gelişmesi - SporSamet Akaydın hakkında flaş gelişmeArda Güler için kritik gün! Ancelotti "Oynamaya hazır" demişti Real Sociedad karşısında ilk 11 ihtimali - SporAncelotti "Oynamaya hazır" demiştiEdin Dzeko Fenerbahçe'de dümene geçti! İsmail Kartal'ın toplantısında sözü alan yıldız bakın neler söyledi - SporKartal'ın toplantısında söz aldıSüper Lig'de 34.hafta: Adana Demirspor-Galatasaray | Canlı anlatım - SporAdana Demirspor-Galatasaray | CanlıBeşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye yasak! İsmail Kartal oyuncuları karşına alıp tek tek konuştu - SporBeşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye yasak!
Sonraki Haber Yükleniyor...