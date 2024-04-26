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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Hasan Arat favorisini belirledi çalışmalar başladı

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Beşiktaş&#039;ın yeni teknik direktörü kim olacak? Hasan Arat favorisini belirledi çalışmalar başladı

Spor Haberleri

Fernando Santos'un gönderilmesinin ardından Serdar Topraktepe'yi takımın başına getiren Beşiktaş, gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Bugüne kadar pek çok isimin adı geçse de Başkan Hasan Arat'ın favorisi belli oldu. İşte haberin detayları.

Fernando Santos ile yollarını ayıran ve sezonu Serdar Topraktepe önderliğinde tamamlayacağını açıklayan Beşiktaş'ta yeni sezon için arayışlar sürüyor. Daha önce yaptığı açıklamada yerli ve yabancı hoca ihtimallerinin yüzde 50'şer olduğunu belirten Hasan Arat'ın favorileri belli oldu. 

Sabah'ın haberine göre Arat'ın ilk tercihi yabancı teknik direktör. Ancak Santos önceki önerilen teknik direktörlerle görüşülmeyecek. Yani bu durumda Giovanni van Bronckhorst'a şimdilik sıcak bakılmıyor. 

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Hasan Arat favorisini belirledi çalışmalar başladı - 1. Resim

FAVORİ SERGEN YALÇIN

Hasan Arat'ın listesinde öne çıkan isim ise Sergen Yalçın. Siyah-beyazlılarda yerli aday olarak ilk sırada Sergen Yalçın yer alıyor. Sergen Yalçın'ın ise Beşiktaş'a dönme fikrine sıcak olduğu haber detayında yer aldı.

Düzenleyen:  - Spor
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