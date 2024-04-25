Hasan Arat'ın sonunda sabrı doldu taştı! Beşiktaş 2 yıldıza kapıyı gösterildi sezon sonu ayrılık var

Bu sezon taraftar beklentisinin çok çok altında kalan Beşiktaş'ta son olarak teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verilmişti. Gelecek sezon yapılanmasına başlayan siyah-beyazlılarda, sezon sonu yolcu olacak 2 isim netleşti. İşte detaylar...

Beşiktaş bir yandan yeni bir hoca ararken bir yandan da gelecek sezon planlamasını yapıyor. Öncelikli olarak elden çıkaracağı oyunculara odaklanan siyah-beyazlılarda, 2 ismin ayrılığı kesinleşti.

İlk olara Salih Uçan'la görüşme yapılacak. Diğer iki oyuncunun aksine siyah-beyazlı yönetim Uçan konusunda daha ılımlı. Taraflar, 7 Mayıs'taki kupa maçının ardından masaya oturacak.

İKİ YILDIZA YOL GÖRÜNDÜ

Sabah'ın haberine göre; Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal ile yollar ayrılıyor. Yönetim, Tosun'u gönderme kararı aldı. Tosun ise Eyüpspor'la görüşüyor.

Düzenli olarak forma şansı bulan Ghezzal ise kendisine verilen şansı iyi kullanamadı.