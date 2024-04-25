Hasan Arat'ın sonunda sabrı doldu taştı! Beşiktaş 2 yıldıza kapıyı gösterildi sezon sonu ayrılık var
Spor Haberleri
Bu sezon taraftar beklentisinin çok çok altında kalan Beşiktaş'ta son olarak teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verilmişti. Gelecek sezon yapılanmasına başlayan siyah-beyazlılarda, sezon sonu yolcu olacak 2 isim netleşti. İşte detaylar...
Beşiktaş bir yandan yeni bir hoca ararken bir yandan da gelecek sezon planlamasını yapıyor. Öncelikli olarak elden çıkaracağı oyunculara odaklanan siyah-beyazlılarda, 2 ismin ayrılığı kesinleşti.
İlk olara Salih Uçan'la görüşme yapılacak. Diğer iki oyuncunun aksine siyah-beyazlı yönetim Uçan konusunda daha ılımlı. Taraflar, 7 Mayıs'taki kupa maçının ardından masaya oturacak.
İKİ YILDIZA YOL GÖRÜNDÜ
Sabah'ın haberine göre; Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal ile yollar ayrılıyor. Yönetim, Tosun'u gönderme kararı aldı. Tosun ise Eyüpspor'la görüşüyor.
Düzenli olarak forma şansı bulan Ghezzal ise kendisine verilen şansı iyi kullanamadı.