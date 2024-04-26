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Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye yasak! İsmail Kartal oyuncuları karşına alıp tek tek konuştu

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Spor Haberleri

Sivas deplasmanından 2 puan kaybeden ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de gündem, Beşiktaş derbisi. Öğrencileriyle bir görüşme gerçekleştiren İsmail Kartal, derbi öncesi bakın ne yasağı getirdi.

Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle dönen Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları şaştı. Sarı-lacivertlilerin puan kaybı sonrası Galatasaray puan farkını 4'e çıkardı. Tüm maçlarını kazanmayı hedefleyen Fenerbahçe bir yandan da sarı-kırmızılıların takılmasını bekleyecek.

Bir yandan da Fenerbahçe, yarın derbide Beşiktaş ile karşılaşacak. Derbi öncesinde İsmail Kartal yasak getirdi. 

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye yasak! İsmail Kartal oyuncuları karşına alıp tek tek konuştu - 1. Resim

Takımını hem taktiksel hem de mental olarak hazırlayan Kartal, tesislerde şampiyonluk hesaplamalarına yönelik konuşmaları yasakladı. Tecrübeli teknik adam öğrencilerinden Beşiktaş karşılaşması dışında bir şey düşünmemelerini istedi. 

Düzenleyen:  - Spor
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