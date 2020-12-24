Mazıdağı ilçesine bağlı Kayalar Mahallesine ikamet eden 7 yaşındaki Şeymanur Kaya, canlı derse katılmak için her gün 1 kilometrelik yol yürüyerek arkadaşının evinde canlı derse katıldı. İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haberin ardından harekete geçen Eğitim Bir-Sen yöneticileri Şeymanur Kaya'yı evinde ziyaret ederek, doktor olmak hayali kuran Şeymanur'a tablet hediye etti.
Tableti alan Kaya, İhlas Haber Ajansı ve Eğitim Bir-Sen yöneticilerine teşekkür etti.
İHA'nın haberi ses getirdi, 7 yaşındaki Şeymanur tabletine kavuştu
24.12.2020 - 16:58 | Son Güncelleme: 24.12.2020 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'in Mazıdağı ilçesine tableti olmadığı için 1 kilometre yol yürüyüp arkadaşının evinde canlı derse katılan 7 yaşındaki Şeymanur'a tablet hediye edildi.
Mazıdağı ilçesine bağlı Kayalar Mahallesine ikamet eden 7 yaşındaki Şeymanur Kaya, canlı derse katılmak için her gün 1 kilometrelik yol yürüyerek arkadaşının evinde canlı derse katıldı. İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haberin ardından harekete geçen Eğitim Bir-Sen yöneticileri Şeymanur Kaya'yı evinde ziyaret ederek, doktor olmak hayali kuran Şeymanur'a tablet hediye etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Şeymanur,tablet,
755238 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/755238.aspx
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