Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Pandemi döneminde ürettikleri ‘ATA’ isimli hijyen ürünleri ile kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayan lise şimdi ise teknoloji alanında kendini gösteriyor. Bu yıl içerisinde düzenlenecek Millî Eğitim Bakanlığı robot ve Teknofest yarışmaları için insansız hava aracı, yük taşıyan robot, robotik kollar ve mini sürat araçları üzerinde çalışan lise takdir topluyor.

TÜM DETAYLARI DÜŞÜNÜLDÜ

Öğretmen ve öğrenciler kurdukları RobATA ve mATAsyum isimli takımları ile insani yardım malzemesi bırakabilen bir insansız hava aracı tasarladı. Hava aracının tüm ince detayları düşünüldü. Yarışmada en hızlı ve en işlevsel olmak için yarışacak İHA için elektrik-elektronik alan öğretmenleri Mustafa Koçak, Nazmi Yılmaz ve Mahmut Katırcıoğlu yoğun tempo ile çalışıyor. Öğretmen Mustafa Katırcıoğlu “Bunu yapmamızın sebebi öğrencilerimizi yeni alanlarda daha iyi geliştirebilmek, sanayi ile daha iç içe olarak onların derslere olan ilgilerini daha çok artırmak için projelere katıldık” dedi.

Meslek liseleri para basıyor Meslek liseleri, birer üretim merkezi gibi çalışıyor. Yılın ilk dört ayında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 135 milyon liraya yükseldi.

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