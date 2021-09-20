Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik  Birimlerine, 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu' nun  ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma Yönetmeliği'nin  ilgili  maddeleri  uyarınca Öğretim  Üyesi  alınacaktır.  Başvurular,  ilan  tarihinden  itibaren  15  gün  içinde,  Üniversitenin  İnsan  Kaynakları  Daire  Başkanlığı'na  şahsen/posta  yolu  ile yapılabilir.

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