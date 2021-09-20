Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu' nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitenin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na şahsen/posta yolu ile yapılabilir.
İstanbul Atlas Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak
20.09.2021 - 09:27 | Son Güncelleme: 20.09.2021 - 09:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü, 31 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : istanbul atlas üniversitesi,öğretim üyesi,
803895 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/803895.aspx
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