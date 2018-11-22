Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin gözü Ocak zammına çevrildi. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri, artışı merakla bekliyor. Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşti.

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Şimdi geriye 2 aylık veri kaldı. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre, bu oran artacak ya da azalacak. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketindeki tahmine göre ise 2018'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 13.99'u bulabilecek. Hem 12.26'lık enflasyona, hem de yüzde 13.99'luk tahmine göre hesaplama yapıldı. Yüzde 12.26'ya göre maaşlarda 125 ile 599 lira arasında zam olacak.



684 LİRA ARTIŞ



Artış yüzde 13.99'a çıkarsa da SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşında 142,89 lira ile 684,42 lira arasında yükseliş yaşanacak. Halen en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil bin 21 lira 39 kuruş. Bu aylık zam oranı yüzde 13.99 olursa bin 164 lira 28 kuruşa yükselecek. En yüksek emekli aylığı ise halen 4 bin 892 lira 19 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş da Ocak artışının yüzde 13.99 olarak gerçekleşmesi halinde 5 bin 576 lira 61 kuruşa ulaşacak. Maaşlarda 142,89 lira ile 684,42 lira arasında artış gerçekleşecek.