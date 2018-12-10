Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017'nin nisan ayında yapılan düzenlemeyle devlet, zorunlu trafik sigortasının fiyatlarına müdahale etti ve tavan fiyat uygulamasına geçildi. Yapılan düzenleme kapsamında il il, hem araç gruplarına hem de sürücülerin hasar geçmişlerine göre sigorta primlerini, Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemeye başladı. Sigortacıların, trafik sigortasından zarar etmesini önlemek amacıyla, azami primleri her ay yüzde 1.5 oranında artırma hakkı tanındı.

Sene sonu yaklaştıkça, sigorta şirketleri de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelecek duyuruyu beklemeye başlamıştı. Beklendi; 2019'un Ocak ayında da enflasyon ayarlamasına gidilip, yüzde 1.5'lik artışların dışında fazladan zam yapılması yönündeydi.

2018 YILINDA OLDUĞU GİBİ DEVAM EDECEK

Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sigorta şirketlerine gönderdiği 2019 yılına ait duyuruda, trafik sigortasına aylık yüzde 1.5'lik yasal artışın dışında başka bir zam yapılmadı, enflasyon ayarlaması da olmadı.

Bakanlık, sigorta şirketlerinin talep ettiği artışı vermedi ama sigortanın teminat limitlerini de artırmadı. Gelecek yılın maddi ve bedeni tazminat limitleri 2018 yılında olduğu gibi devam edecek.