Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşverenlerin üzerindeki maliyetleri düşürmek ve onların rekabet gücünü artırmak amacıyla istihdam teşvikleri uyguladıklarını hatırlatan Bakan Selçuk “Bu teşviklerden biri de, 2013’ün ocak ayından itibaren sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak belirlenmiş olan bölgesel istihdam prim teşvikidir. Bundan aylık ortalama 246 bin iş yeri ile 1,4 milyon sigortalı yararlandı. Böylece iş verenlere 6 milyar liraya yakın katkı sağladık. Şimdi iş verenlerimizi, kişi başı 281 lira 4 kuruşluk prim indiriminden faydalandıracağız. Böylece asgari ücret üzerinden çalıştırdıkları bir sigortalı için, 882 lira 6 kuruş yerine, 601 lira 2 kuruş SGK primi ödeyecekler” dedi.