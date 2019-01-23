Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Davos'ta Daily Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Albayrak, büyümenin yavaşlayacağı ve ardından önümüzdeki üç yıl içinde yeniden yüzde 5'lik potansiyel büyüme seviyesine yakınlaşacağı bir süreçte olduğumuzu belirterek, "Büyüme kaynağı iç tüketimden dış talebe dönecek" diye konuştu.

Albayrak, bu yıl enflasyonu yüzde 15 seviyesine indireceklerini belirtti.Hazine ve Maliye Bakanı, cari açıkta azalma eğiliminin devam edeceğini, net dış talebin büyümeye güçlü bir pozitif kattı sağlayacağını ifade ederek, "Bu yıl cari açık GSYH'nin yüzde 3'ü civarında olacak. Böylece Yeni Ekonomi Program'ındaki hedefe ulaşacağız." dedi.

Yeni Ekonomi Program'da bu yıl için cari açık/GSYH oranı -%3,3 seviyesinde bulunuyor.Bakan Albayrak mali disiplinden taviz verilmeyeceğini ve popülist adımlara yer olmadığını belirtti.