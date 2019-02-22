BDDK Başkanı Akben: "Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek."
BDDK Başkanı Akben: 'İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak'
22.02.2019 - 20:38 | Son Güncelleme: 22.02.2019 - 20:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BDDK Başkanı Akben: "Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek."
Etiketler : Akben:,
606479 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/606479.aspx
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