Koç Holding temettü miktarı 26 Nisan'da hesaplara geçti

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Nisan 2024 17:09 - Güncelleme: 26 Nisan 2024 17:09 - Güncelleme:

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KCHOL temettü ne zaman hesaba geçer, sorusu yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Temettü yatıp yatmadığını araştıran vatandaşlar için gözler hesaplara çevirildi. Peki, Koç Holding temettü ne zaman verecek, yattı mı? Temettü hesaba nasıl geçer? 2024 Koç Holding temettü ödemesi detayları haberimizde...