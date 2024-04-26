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Koç Holding temettü miktarı 26 Nisan'da hesaplara geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Koç Holding temettü miktarı 26 Nisan&#039;da hesaplara geçti

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

KCHOL temettü ne zaman hesaba geçer, sorusu yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Temettü yatıp yatmadığını araştıran vatandaşlar için gözler hesaplara çevirildi. Peki, Koç Holding temettü ne zaman verecek, yattı mı? Temettü hesaba nasıl geçer? 2024 Koç Holding temettü ödemesi detayları haberimizde...

Koç Holding temettü 2024 ne zaman, sorusu cevap buldu. Temettü miktarı ve yatacağı tarih belli olmuştu. KCHOL temettü günü geldi. Peki, hesaba ne zaman geçer, geçti mi? Temettü dağıtım tarihi ne? İşte ayrıntılar...

KOÇ TEMETTÜ ÖDEMESİ TARİHİ

Koç Holding,  KAP'a yaptığı bildirimde kesinleşen temettü miktarı ve tarihini açıklamıştı.

Koç Holding A.Ş. (KCHOL) Pay başına brüt 8 TL, net 7,20 TL temettü ödemesi yaptı.

Koç Holding temettü miktarı 26 Nisan'da hesaplara geçti - 1. Resim

Kesinleşen kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan 2024, ödeme tarihi ise 26 Nisan 2024 olarak duyurulmuştu.

Nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Nisan bugün hesaplara geçti

TEMETTÜLER HESABA NASIL GEÇER?

Temettü bedeli nakit şekilde, temettü dağıtacak olan şirketin hissedarlarının yatırım hesaplarına otomatik olarak aktarılır.

TEMETTÜ GÜNÜ HİSSE SATILIRSA NE OLUR?

Hissenin fiyatı brüt temettü kadar düşer. Çoğu hisse senedi için iki iş günü sonra da nakit temettü hesabınıza yatar. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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