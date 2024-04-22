DOAS temettü ödemesi 24 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek

DOAS temettü ne zaman hesaba geçer, sorusu yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Temettü yatıp yatmadığını araştıran vatandaşlar için gözler hesaplara çevirildi. Peki, DOAS temettü ne zaman verecek? Temettü aynı gün hesaba geçer mi? 2024 Doğuş Otomotiv temettü ödemesi detayları haberimizde...

Doğuş Otomotiv 2024'te ne kadar temettü ödeyecek, sorusu cevap buldu. Doğuş Otomotiv temettü miktarı ve yatacağı tarih netleşti. DOAS temettü günü geldi. Peki, hesaba ne zaman geçer? Temettü dağıtım tarihi ne? İşte ayrıntılar...

DOAS TEMETTÜ ÖDEMESİ TARİHİ

Doğuş Otomotiv 16 Nisan'da KAP'a yaptığı bildirimde kesinleşen temettü miktarı ve tarihini açıklamıştı. Buna göre Doğuş Otomotiv 2023 yılı karından pay başına brüt 40,9090909 TL, net 36,8181818 TL temettü ödeyecek.

Nakit kar payı hak kullanım tarihi 19 Nisan 2024 ve ödeme tarihi 24 Nisan 2024 olacak.

TEMETTÜ GELİRİ HESABA NE ZAMAN GEÇER?

Borsa İstanbul'da şirketler tarafından yapılan temettü ödemeleri kullanıcı hesaplarına alım gücü olarak aynı gün içerisinde, nakit bakiye olarak T+2 iş gününde geçer.

Temettülerden gelen tutarlar kullanıcı hesaplarına nakit bakiye olarak 2 iş günü sonra yansır.

TEMETTÜLER HESABA NASIL GEÇER?

Temettü bedeli nakit şekilde, temettü dağıtacak olan şirketin hissedarlarının yatırım hesaplarına otomatik olarak aktarılır.

TEMETTÜ GÜNÜ HİSSE SATILIRSA NE OLUR?

Hissenin fiyatı brüt temettü kadar düşer. Çoğu hisse senedi için iki iş günü sonra da nakit temettü hesabınıza yatar. Böylece 2 iş günü sonra elinizde fiyatların değişmediğini varsayarsak bir hisse senedi ve bir de temettü kadar nakit olur.