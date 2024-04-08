Doğuş Otomotiv DOAS temettü dağıtımı 19 Nisan 2024 tarihinde hesaplara yatacak

DOAS ne zaman temettü dağıtacak, sorusu borsa yatırımcısı tarafından sorgulanıyor. Doğuş Otomotiv, hissedarlarına nisan ayında yapacağı temettü ödemesiyle ilgili bilgileri paylaştı. Peki, temettü geliri hesaba ne zaman geçer? Doğuş Otomotiv DOAS ne zaman temettü dağıtacak? İşte ayrıntılar...

Doğuş Otomotiv nisan ayı içerisinde yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. Doğuş Otomotiv temettü ödeme tarihleri 2024 belli oldu. Peki, Doğuş Otomotiv DOAS temettü verecek mi? DOAS temettü ne zaman hesaba geçer?

DOĞUŞ OTOMOTİV TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ NİSAN 2024

Doğuş Otomotiv ne kadar temettü verecek? Açıklamada Şirket yönetim kurulunun, 19 Nisan 2024 tarihinde ödenmek üzere hisse başına brüt 40,9090909 TL, net 36,8181818 TL temettü dağıtılmasına karar verdiği belirtildi. Temettü Getirisi (TTM) 8.30%'dir.

DOAS NE KADAR TEMETTÜ VERECEK?

DOAS'ın KAP'a yaptığı açıklamaya göre şirket, 2024 yılı için ortaklarına hisse başına net 36,81 TL temettü ödemesi yapacak.

TEMETTÜ ÖDEMELERİ HANGİ HESABA YATAR?

Temettü ödemesi, şirketin belirlediği ödeme tarihinde hissedarların yatırım hesaplarına yatar.

TEMETTÜ ALMAK İÇİN EN SON NE ZAMAN HİSSE ALMALI?

Temettü almak için hisseyi bir sene gibi bir süre tutmanız veya belli bir lot sayısından fazla almanız gerekmiyor. Temettü dağıtan bir şirketten kâr payı alabilmek için temettü tarihinden önceki günün kapanışında ilgili hisseye sahip olmanız yeterlidir.