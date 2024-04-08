Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Doğuş Otomotiv DOAS temettü dağıtımı 19 Nisan 2024 tarihinde hesaplara yatacak

Doğuş Otomotiv DOAS temettü dağıtımı 19 Nisan 2024 tarihinde hesaplara yatacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Doğuş Otomotiv DOAS temettü dağıtımı 19 Nisan 2024 tarihinde hesaplara yatacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DOAS ne zaman temettü dağıtacak, sorusu borsa yatırımcısı tarafından sorgulanıyor. Doğuş Otomotiv, hissedarlarına nisan ayında yapacağı temettü ödemesiyle ilgili bilgileri paylaştı. Peki, temettü geliri hesaba ne zaman geçer? Doğuş Otomotiv DOAS ne zaman temettü dağıtacak? İşte ayrıntılar...

Doğuş Otomotiv nisan ayı içerisinde yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. Doğuş Otomotiv temettü ödeme tarihleri 2024 belli oldu. Peki, Doğuş Otomotiv DOAS temettü verecek mi? DOAS temettü ne zaman hesaba geçer?

DOĞUŞ OTOMOTİV TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ NİSAN 2024

Doğuş Otomotiv ne kadar temettü verecek? Açıklamada Şirket yönetim kurulunun, 19 Nisan 2024 tarihinde ödenmek üzere hisse başına brüt 40,9090909 TL, net 36,8181818 TL temettü dağıtılmasına karar verdiği belirtildi. Temettü Getirisi (TTM) 8.30%'dir.

Doğuş Otomotiv DOAS temettü dağıtımı 19 Nisan 2024 tarihinde hesaplara yatacak - 1. Resim

DOAS NE KADAR TEMETTÜ VERECEK?

DOAS'ın KAP'a yaptığı açıklamaya göre şirket, 2024 yılı için ortaklarına hisse başına net 36,81 TL temettü ödemesi yapacak.

TEMETTÜ ÖDEMELERİ HANGİ HESABA YATAR?

Temettü ödemesi, şirketin belirlediği ödeme tarihinde hissedarların yatırım hesaplarına yatar.

Doğuş Otomotiv DOAS temettü dağıtımı 19 Nisan 2024 tarihinde hesaplara yatacak - 2. Resim

TEMETTÜ ALMAK İÇİN EN SON NE ZAMAN HİSSE ALMALI?

Temettü almak için hisseyi bir sene gibi bir süre tutmanız veya belli bir lot sayısından fazla almanız gerekmiyor. Temettü dağıtan bir şirketten kâr payı alabilmek için temettü tarihinden önceki günün kapanışında ilgili hisseye sahip olmanız yeterlidir.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yarıda kalan Süper Kupa TFF'nin başını yakacak! Alacaklılar kapıya dizildi paralarını istiyorHonda'dan Beşiktaş kulübüne hibrit desteği 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
30. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 30. günü teravih kılmanın fazileti nedir? - Haberler30. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 30. günü teravih kılmanın fazileti nedir?9 Nisan'a gelen Arefe veya Terviye gününden itibaren teşrik tekbiri getirilecek! Arife gününde oruç tutulur - Haberler9 Nisan'a gelen Arefe veya Terviye gününden itibaren teşrik tekbiri getirilecek! Arife gününde oruç tutulurSED ödemeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekildi! 8 Nisan bugün hesaplara yatacak - HaberlerSED ödemeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekildi! 8 Nisan bugün hesaplara yatacakİyi Parti Genel Başkan adayı Müsavat Dervişoğlu hakkında - Haberlerİyi Parti Genel Başkan adayı Müsavat Dervişoğlu hakkındaİyi Parti Genel Başkan adayı Mehmet Tolga Akalın hakkında - Haberlerİyi Parti Genel Başkan adayı Mehmet Tolga Akalın hakkındaİYİ Parti Genel Başkan adayı Günay Kodaz hakkında - HaberlerİYİ Parti Genel Başkan adayı Günay Kodaz hakkında
Sonraki Haber Yükleniyor...