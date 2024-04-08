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Haberler > Haberler > TOASO temettü dağıtımı 8 Nisan 2024 tarihinde hesaplara yatacak

TOASO temettü dağıtımı 8 Nisan 2024 tarihinde hesaplara yatacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TOASO temettü dağıtımı 8 Nisan 2024 tarihinde hesaplara yatacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TOASO ne zaman temettü dağıtacak, sorusu borsa yatırımcısı tarafından sorgulanıyor. Türkiye'nin önde gelen otomotiv şirketlerinden Tofaş, hissedarlarına nisan ayında yapacağı temettü ödemesiyle ilgili bilgileri paylaştı. Peki, temettü geliri hesaba ne zaman geçer? TOASO ne zaman temettü dağıtacak? İşte ayrıntılar...

Tofaş nisan ayı içerisinde yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. Tofaş temettü ödeme tarihleri 2024 belli oldu. Peki, TOFAŞ temettü verecek mi? TOASO temettü ne zaman hesaba geçer?

TOFAŞ TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ NİSAN 2024

Tofaş, 2024 yılında temettü dağıtımının yapılacağı tarih 4 Nisan 2024 olarak belirlenmişti. Ödemelerin 8 Nisan 2024 tarihinde yatırımcıların hesaplarına yatması bekleniyor. 

TOASO temettü dağıtımı 8 Nisan 2024 tarihinde hesaplara yatacak - 1. Resim

TOFAŞ (TOASO) 2024 YILI TEMETTÜ NE KADAR?

Tofaş’ın KAP’a yaptığı açıklamaya göre şirket, 2024 yılı için ortaklarına hisse başına net 18 TL temettü ödemesi yapacak. Böylece temettü verimi son fiyata göre %7.84 olarak gerçekleşti.

TEMETTÜ ÖDEMELERİ HANGİ HESABA YATAR?

Temettü ödemesi, şirketin belirlediği ödeme tarihinde hissedarların yatırım hesaplarına yatar.

BİR HİSSE TEMETTÜ VERDİKTEN SONRA DÜŞER Mİ?

Temettüden sonra hisse düşer. Temettü yani kâr payı şirketin varlıklarından, kasasından çıkan bir parayı temsil ettiği için, genellikle hisse başına ödenen temettü tutarı kadar hisse fiyatı da düşer. Bu olay her borsa ve her hisse senedi için geçerlidir.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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