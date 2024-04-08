Borsada 10 bin sesleri! Yabancılar en çok hangi hisseleri alıyor?

Borsada son dakika! BİST100 geçen hafta 9618 ile TL bazlı tarihî yüksek seviyeden kapandı. “Borsada yükseliş sürecek mi”, “BİST100 hedef”, “Borsada hangi hisseler alınır” gibi sorular öne çıkarken; yeni direnç olarak 312 dolara yani yaklaşık 10.000 seviyesine işaret ediliyor. Bu arada cuma günü yaklaşık 4 milyar TL’lik alım yapan yabancılar; en çok THYAO, EREGL, TUPRS, PETKM ve PGSUS hisselerini topladı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Türkiye’de uygulanan rasyonel politikaların devamı, makroekonomik görünümde iyileşme beklentilerinin ağırlık kazanmaya başlaması, döviz kurlarında stabilizasyonun sağlaması, ülke risk priminin tekrar kritik 300 seviyesinin altına gerilemesi ve TL’ye duyulan güvenin artmasıyla birlikte; Borsa İstanbul’a da yabancı ilgisinin yükseldiği görülüyor. Seçimlerden önceki iki haftada 700 milyon dolarlık hisse alan yabancıların, geçen hafta da yüklü alımlara imza attığı görüldü.

YABANCININ EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Geçen cuma günü son kapanışını günlük %5,37 gibi oldukça yüksek bir primle 9618’den gerçekleştiren BİST100 için, bayram tatili sebebiyle 1,5 gün sürecek kısa işlem haftasında da pozitif beklentiler devam ediyor. Cuma günü 123,5 milyar liralık işlem hacmi gerçekleşirken; yabancı alımlarına aracılık eden Yatırım Finansman ve Bank Of America kurumları tarafından toplamda 4 milyar liralık alım işlemi gerçekleştiği görüldü. Yabancılar en çok THYAO, EREGL, TUPRS, PETKM ve PGSUS hisselerini aldı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Cuma günü gerçekleşen işlemlerde EGEEN, ALARK, BERA, KRDMD, HEKTS, ANSGR ve ZOREN yüzde 9-10 arası primle en çok yükselen hisseler arasında yer aldı. BIMAS, THYAO, PGSUS, YKBNK ve KRDMD ise 100 milyon üzeri tutarla en çok para girişi olan hisseler olarak dikkat çekti. BİST100 için 312 dolar yani TL bazlı yaklaşık 10.000 seviyelerinin artık ilk kritik hedef olduğunu aktaran analistler, aşağıda 9450 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde, 10.000 yolculuğunun da başlayacağını ifade ediyor.

“BORSADA DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI”

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, borsanın cuma günü öncesinde 8700-9400 bandında sıkışmış bir görünüm arz ettiğini ve bu bandın bayram sonrası süreçte aşılmasının beklendiğini hatırlatarak, “Yabancı alımlarıyla birlikte bu süreç öne çekilmiş gibi gözüküyor. 15-20 Nisan’da Hazine ve Maliye Bakanı ile TCMB Başkanının ABD temasları başlayacak. Mayısta S&P not artışı, haziranda gri listeden çıkış ve temmuzda da Moody’s tarafından beklenen not artışı gibi beklentilerle birlikte, borsada yönün artık yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte endekste geri çekilmeler yaşanırsa, bu, çarpanları cazip hisselerde alım fırsatı olur” değerlendirmesinde bulundu.