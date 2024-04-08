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Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'a kadar işlem görecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00&#039;a kadar işlem görecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı tatili başladı. Bayram tatilinde borsa açık mı, sorusu ise yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. 8-9 Nisan tarihlerinde borsanın açık olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Borsa bugün açık mı/kapalı mı? Arefe günü (yarın) Borsa İstanbul çalışıyor mu? İşte detaylar...

Yatırımcılar bayram tatilinde borsanın açık olup olmadığını araştırılmaya başlandı. Borsa İstanbul çalışma saatleri, Ramazan Bayramı öncesinde belli oldu. Borsa İstanbul, bayramda özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Borsa Pazartesi ve Salı günü açık mı, işlem görüyor mu? Ramazan Bayramı'nda borsa kaç gün tatil? Borsa ne zaman kapanıyor? Tüm merak edilenler haberimizde...

Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'a kadar işlem görecek - 1. Resim

BAYRAMDA BORSA AÇIK MI?

8-9 Nisan tarihlerinde borsanın açık olup olmadığı belli oldu. Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'a kadar işlem görecek. 10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı dolayısıyla kapalı olacak.

Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'a kadar işlem görecek - 2. Resim

2024 YILINDA HANGİ GÜNLER BORSA KAPALI OLACAK?

Türkiye’de resmi bayramlarda borsa kapalı olur. İşte 2024 yılı içerisinde Borsa İstanbul tatil günleri;

1 Ocak resmi yılbaşı
Ramazan Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
Kurban Bayramı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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