Borsada ve altında büyük coşku, dolarda şok | 5 Nisan piyasa kapanış

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul, son ayların en sert günlük yükselişine imza atarak rekor kırdı. BİST100 endeksi %5,37 yükselişle 9618’den kapanış yaptı. Bir başka rekor da altından geldi. Ons altın 2320 doları, gram altın 2380 TL’yi geçerek zirve yaptı. İçeride yüklü yabancı alımları borsayı destekledi. Dışarıda fiziki talep ve jeopolitik riskler altını yükseltti. Dolar ise 32,00 TL’nin altında kalarak, haftanın kaybettireni oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda son ayların en hareketli işlem günü yaşandı. Borsa ve altında beklenmedik sert yükselişlerle beraber yeni rekor seviyeler görüldü. Dolar ise 32,00 TL’nin altında kalarak, yatırımcısına kaybettirdi. Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankasının aldığı tedbirlerle birlikte Türkiye’de piyasalar, seçim sonrası ilk haftayı yüksek moralle tamamlıyor. Korkulanın aksine, kurlarda hareketlilik yaşanmadı. Hatta döviz geriledi. Piyasalara da güven geldi ve TL varlılara geçiş hızlandı.

BORSADA SERT YÜKSELİŞLE GELEN REKOR

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, şubat aynın son haftasından itibaren 9450-8700 bandındaki yatay hareketini bugün sonlandırdı. Endeks 9618’den kapanış yaparak, tüm zamanların TL bazında rekor seviyelerine yükseldi. Yapı Kredi Bankası’na yabancı ilgisi ve bir süredir rasyonel politikalarla birlikte Bankacılık ve Holding sektör hisselerine gelen yabancı alımları endeksi sürükleyen ana hikâye olurken; bugünkü sert yükselişte, BİST30 hisselerinin ve borsanın geneline yayılan bir hareketlilik dikkat çekti. Endekste yükseliş yüzde 5’i geçerken; HEKTAŞ ve KARDEMİR gibi birçok büyük hissede artış oranı yüzde 10’a yaklaştı.

ALTINDAN DA YENİ ZİRVE DENEMESİ

Bu arada bugün açıklanan ABD Tarım Dışı İstihdam rakamları beklentiyi aşmasına rağmen, ons altında yeni zirve seviyeler görüldü. Ons atın akşam saatlerinde 2325 dolarla rekor kırarken, aynı anda serbest piyasada işlem gören gram altın da 2385 TL ile zirve yaptı. Kapalıçarşı’da çeyrek altın akşam saatlerinde 4 bin 335 TL, yarım altın 8 bin 302 TL ve tam altın da 16 bin 313 TL’den satılıyor. Altın fiyatları da bir miktar gecikse bile FED başta olmak üzere majör merkez bankalarının faiz indirimlerine bir şekilde başlayacak olmasından destek buldu. Asıl son dönemde altına destek olan ana hikaye ise “artan jeopolitik riskler” ve “merkez bankalarının fiziki alımlarını artırması” olarak öne çıktı.

DOLARDAN BÜYÜK KAÇIŞ!

“Seçim sonrası yükseliş” spekülasyonları boşa çıkınca şirketler ve hane halkları dolarını satmaya başladı. Yabancı sermaye girişi de eklenince, 10 yıllık tahvil faizlerinde bir miktar gerileme ve dolarda düşüş kaçınılmaz olarak gerçekleşti. Dolar haftayı yüzde 2 değer kaybıyla birlikte 31,95 TL’den kapatıyor.

PİYASALARDA BEKLENTİLER

Analistler, dolarda baskının devam edeceğini ancak TCMB’nin bu sefer alım tarafında geçerek piyasayı dengeleyeceğini öngörerek, “Ons altın için artık 2265 dolar seviyesi destek konumuna geçti. Gram tarafında da 2330 TL önemli bir dip noktası olarak öne çıkabilir. Borsa ise artık psikolojik 10 bin hareketine başlamış olabilir. Bundan sonraki süreçte 9450’nin üzerinde kalıcılık sağlaması, yükseliş hevesinin devamı için önemli bir işaret olacak” görüşünü dile getiriyor.