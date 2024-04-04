Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > TOASA temettü 8 Nisan 2024'te hesaba geçecek

TOASA temettü 8 Nisan 2024'te hesaba geçecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TOASA temettü 8 Nisan 2024&#039;te hesaba geçecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 Nisan ayında temettü veren şirketler arasında olan Tofaş'ın (TOASA), hisse sahipleri temettünün hesaplarına geçeceği tarihi araştırıyor.

Tofaş'ın KAP'a bildirdiğine göre, 2024 yılı için ortaklarına hisse başı net 18 TL tememettü ödeyecek. 

Şirket, 2023 yılı karından, 4 nisan 2024 tarihinde ödenmek üzere hisse başına brüt 20 TL, net 18 TL temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi yüzde 7.84 oldu. 

Temettü dağıtım tarihi 4 Nisan 2024 olurken, ödemeler hesaplara 8 Nisan 2024 tarihinde geçecek. TOASA temettü 8 Nisan 2024'te hesaba geçecek - 1. Resim

Temettü, bir şirketin ortaklarına yıllık bilançoya göre tespit edilen net kar oranından pay verilmesine denir. 

Temettü oranı, dağıtılan kar payının ilgili döneme ait ne karının oranı alınır. 

Temettü, aynı gün içerisinde veya 2 ila 4 gün arasında değişen sürelerde hesaplara yatırılır. 

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
POMEM lise mezunu almıyor - HaberlerPOMEM lise mezunu almıyorİnci Taneleri bu akşam yeni bölüm yok 4 Nisan 2024 Perşembe - Haberlerİnci Taneleri bu akşam yeni bölüm yok 4 Nisan 2024 Perşembeİşrak namazı güneşin doğuşundan yaklaşık 50 dakika sonra kılınır - Haberlerİşrak namazı güneşin doğuşundan yaklaşık 50 dakika sonra kılınırSurvivor haftanın 4 ve son eleme adayı Özgür olurken dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı | 3 Nisan 2024 - HaberlerSurvivor haftanın 4 ve son eleme adayı Özgür olurken dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı | 3 Nisan 2024Gaziosmanpaşa oy sayımında son durum! CHP 301 sandıkta 945 oyla önde - HaberlerGaziosmanpaşa oy sayımında son durum! CHP 301 sandıkta 945 oyla öndeInstagram'da post gönderememe hatası! Paylaşım yapılamıyor - HaberlerInstagram'da post gönderememe hatası! Paylaşım yapılamıyorPOMEM 7500 Polis alımı 4 - 14 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak - HaberlerPOMEM 7500 Polis alımı 4 - 14 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacakPOMEM başvuru takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı! 4 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de bugün - HaberlerPOMEM başvuru takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı! 4 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de bugünİyi Parti İBB adayı Buğra Kavuncu Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa etti - Haberlerİyi Parti İBB adayı Buğra Kavuncu Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa ettiSurvivor'da haftanın dördüncü dokunulmazlığını Mavi takım kazandı! Özgür eleme potasında - HaberlerSurvivor'da haftanın dördüncü dokunulmazlığını Mavi takım kazandı! Özgür eleme potasında
Sonraki Haber Yükleniyor...