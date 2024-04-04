TOASA temettü 8 Nisan 2024'te hesaba geçecek
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
2024 Nisan ayında temettü veren şirketler arasında olan Tofaş'ın (TOASA), hisse sahipleri temettünün hesaplarına geçeceği tarihi araştırıyor.
Tofaş'ın KAP'a bildirdiğine göre, 2024 yılı için ortaklarına hisse başı net 18 TL tememettü ödeyecek.
Şirket, 2023 yılı karından, 4 nisan 2024 tarihinde ödenmek üzere hisse başına brüt 20 TL, net 18 TL temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi yüzde 7.84 oldu.
Temettü dağıtım tarihi 4 Nisan 2024 olurken, ödemeler hesaplara 8 Nisan 2024 tarihinde geçecek.
Temettü, bir şirketin ortaklarına yıllık bilançoya göre tespit edilen net kar oranından pay verilmesine denir.
Temettü oranı, dağıtılan kar payının ilgili döneme ait ne karının oranı alınır.
Temettü, aynı gün içerisinde veya 2 ila 4 gün arasında değişen sürelerde hesaplara yatırılır.