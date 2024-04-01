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Entra halka arz ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Entra halka arz ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

27-28-29 Mart 2024 tarihlerinde talep toplayan Entra halka arzın ne zaman işlem göreceği merak ediliyor. Halka arz detayları hakkında detaylar araştırılıyor.

ENTRA borsa koduyla işlem görecek olan IC Enterra halka arz ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, detaylar...

ENTRA HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Entra halka arz 27, 28, 29 Mart 2024 tarihlerinde talep topladı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla hissenin ne zaman işlem göreceği belli olacak.

ENTRA HALKA ARZ SONUÇLARI

Eşit dağıtım yönetimiyle dağıtılan hisse fiyatı 10 TL olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğü ise 3, 69 milyar TL oldu. 3 milyon 589 bin 255 adedi yurt içi bireysel yatırımcılara 276 adedi yurt içi kurumsal yatırımcılar olmak üzere toplam 3 milyon 586 bin 531 yatırımcının talebi karşılanacak şekilde dağıtım yapıldı. Entra halka arz ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? - 1. Resim

ENTRA HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

3 milyon 586 bin katılımla 255 katılımla 77 lot (770 TL) verdi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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