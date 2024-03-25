Borsaya yeni bir şirket daha geliyor! IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz oluyor

Yılın dokuzuncu halka arzı geliyor. IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz oluyor. Peki IC Enterra Enerji ne iş yapıyor? Halka arz fiyatı kaç TL? Ne zaman halka arz olacak? Kaç lot dağıtılacak? Halka arz büyüklüğü ne kadar olacak? Bu hafta 27, 28, ve 29 Mart tarihlerinde 10,00 TL sabit fiyatla gerçekleşecek halka arza dair bütün detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borda İstanbul’da 2024 yılında halka arzlar geçen yıla göre daha kontrollü gidiyor. Yılın ilk çeyreği tamamlanmak üzereyken, söz konusu süreçte 8 şirket daha “borsaya merhaba” dedi. Bu hafta ise yeni bir şirket daha borsaya geliyor. Son iki yılda özellikle yenilenebilir ve yeşil enerji sektöründe artan halka arzlara yenisi ekleniyor. Bu kapsamda IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz oluyor. Böylece ilk çeyrekte gerçekleşmiş halka arzların sayısı 9’a yükselecek.

IC ENTERRA ENERJİ NE İŞ YAPIYOR?

Yenilenebilir enerji sektöründe 25 yıldır faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. daha çok HES projeleri ile öne çıkıyor. Şirket 2001 yılından günümüze kadar geçen süreçte Girlevik 2 Mercan HES, Yukarı Mercan HES, Niksar HES, Üçharmanlar HES, Üçhanlar HES, Kemerçayır HES, Bağıştaş HES, Çileklitepe HES, Kadıncık HES projelerini devreye aldı. Son olarak 2023 yılında da güneş enerjisi alanında 135 MW kurulu güce sahip olacak Erzin 2 GES Projesi için gerekli kurulum lisansı alındı.

IC ENTERRA ENERJİ NE ZAMAN HALKA ARZ OLUYOR

IC İçtaş Enerji olarak yola çıkan ve 2023 yılında enerji portföyünü IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. çatısı altında toplayan şirket; Ak Yatırım, İş Yatırım ve Ziraat Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde halka arz çalışmalarını tamamlayarak, geçen hafta SPK’dan onay aldı. IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. için 27, 28 ve 29 Mart 2024 tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştirilecek.

IC ENTERRA ENERJİ HALKA ARZ FİYATI? KAÇ LOT DAĞITILACAK?

Yıldız pazarda işlem görecek olan IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. için 10,00 TL sabit fiyatla talep toplanacak. Eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek işlemle, 369 milyon 565 bin 717 lot hissenin satışı gerçekleşecek. Yüzde 20 halka açıklık oranı ve “ENTRA” borsa koduyla işlem görecek IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arz büyüklüğü 3 milyar 690 milyon TL’yi bulacak. 2023’te 1 milyar 285 milyon TL net kâr açıklayan şirket, halka arz geliri ile yeni projelerini finanse etmeyi planlıyor.

2024’TE GERÇEKLEŞEN HALKA ARZLAR

-Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK)

-Bor Şeker A.Ş. (BORSK)

-Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC)

-Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. (ALVES)

-OBA Makarnacılık A.Ş. (OBAMS)

-Artemis Halı A.Ş. (ARTMS)

-Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. (MOGAN)

-Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. (ODINE)