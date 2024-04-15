Enerjisa (ENJSA) temettü ödemeleri 6 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
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Enerjisa temettü ne zaman, ödeme tarihi konularının cevapları haberimizde yer alıyor.
Enerjisa Enerji A.Ş. KAP' yaptığı bildirim sonrası temettü ödeme tarihi belli oldu.
2023 yılı karından pay başına bürüt 2,7900000 TL, net 2,5110000 TL ödeneceğini açıkladı.
Hak kullanım tarihi 2 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 6 Mayıs 2024 olarak bildirildi.