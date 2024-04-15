DOAS temettü ödemesi 24 Nisan 2024 tarihinde hesaplarda olacak
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
DOAS temettü ne zaman 2024 sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor.
Doğuş Otomativ (DOAS) 2024 yılı temettü ödeme tarihi belli oldu.
15 Mart tarihinde KAP'a kar payı dağıtım kararını bildiren Doğuş Otomativ, temettü ödemelerinin 19 Nisan 2024 tarihinde yapılacağını açıkladı.
Ödemeler, 24 Nisan 2024 tarihinde hesaplarda olacak.
Brüt 40,9090909 TL, net 36,8181818 TL temettü dağıtılmasına karar verildi.
Temettü verimi yüzde 12.2 olarak gerçekleşti.
Doğuş Oto'nun açıkladığı veriler bu yıl temettü açıklayan şirketler arasında en iyi temettü verimi oldu.
DOAS, son 5 yılda 4 kez temettü ödemesi yaparak ortalama karın yüzde 75.7'sini ortaklarıyla paylaşmış oldu.