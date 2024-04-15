Ereğli 2024 temettü geri sayım! Kaç TL ödeyecek, ne zaman hesaba geçecek?

Geçen yılı 4 milyar TL kâr ile tamamlayan Ereğli Demir Çelik hissesi için “2024 temettü beklenti”, “EREGL ne zaman, kaç TL temettü verecek” soruları cevabını buluyor! Ereğli’de 16 Nisan Salı günü (yarın) hisse başına net 0,45 TL temettü ödemesi gerçekleşecek. Kâr payı perşembe günü hesaplara geçmiş olacak.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’un en köklü şirketlerinden Ereğli Demir Çelik (EREGL), şubat ayının son haftasında 2023 yılı bilançosunu açıklamış ve geçen sene 4 milyar 33 milyon TL net kâr elde ettiğini duyurmuştu.

Açıklanan kâr rakamı her ne kadar 2022 yılına göre yüzde 77,60 oranında bir gerilemeye işaret etse de; yatırımcılar tarafından “Ereğli 2024 temettü beklentisi”, “Ereğli temettü kaç TL”, “Ereğli temettü ne zaman”, “Ereğli 2024 hedef fiyat” gibi aramalar sıklıkla yapılmaya başlandı.

EREGL YARIN TEMETTÜ DAĞITIYOR

Şirket tarafından beklenen açıklama ise 28 Mart tarihinde KAP’a yapılmıştı. Buna göre EREGL, 2023 yılında elde edilen kâr karşılığında, her bir hisse için brüt 0,50 TL ve net 0,45 TL temettü dağıtma kararı aldı. Söz konusu kâr payı dağıtımı 16 Şubat Salı günü yani yarın gerçekleşecek. Hesaplara ise iki iş günü içerisinde geçecek. Ereğli tarafından verilecek temettüye hak kazanmak isteyen yatırımcıların, 15 Nisan gün sonunda, yani bugünkü kapanış itibarıyla, elinde EREGL hissesi olması gerekiyor.

EREGL HİSSE 2024 BEKLENTİ

9 Nisan tarihinde son kapanışını 42,06 TL’den gerçekleştiren EREGL hissesi, haftalık olarak yüzde 8,12 yükseldi. Aylık bazda ise yüzde 8,37’lik değer kaybı yaşayan hissede, yıllık artış yüzde 20,65 olarak gerçekleşti. 36,50 Fiyat/Kazanç oranıyla işlem gören hissede PD/DD oranı ise 0,79 olarak gerçekleşti. 147,21 milyar TL piyasa değerine sahip Ereğli hissesi, 52 haftalık süreçte en yüksek 51,00 TL’yi gördü. Hisse son kapanış fiyatı itibarıyla zirve seviyesinin yüzde 21,25 gerisinde bulunuyor. Analistler; 2023 yılında, bir önceki seneye göre finansal performansın düştüğüne dikkat çekerek, “Bu gerçekleşme, fiyatlara yansıtılmış durumda. Hissede kalıcı yükseliş için sektördeki gelişmeler izlenmeli” görüşünü dile getiriyor.

EREGL HİSSESİNDE SON 5 TEMETTÜ

-2022 yılında hisse başına net 4,00 TL

-2021 yılında hisse başına net 1,57 TL

-2020 yılında hisse başına net 0,19 TL

-2019 yılında hisse başına net 1,24 TL

-2018 yılında hisse başına net 0,76 TL

EREGL 2024 HEDEF FİYAT

Şirket bilançosunun açıklanmasının ardından bazı aracı kurumların Ereğli Demir Çelik hissesi için hedef fiyat tahminleri şu şekilde:

-Yapı Kredi Yatırım: 55,00 TL

-Ak Yatırım: 55,32 TL

-İş Yatırım: 65,00 TL

-Ziraat Yatırım: 67,10 TL