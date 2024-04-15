FROTO 38,97 TL temettü ödemesi 16 Nisan'da hesaplarda olacak

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. temettü ödemesinin hesaplara geçeceği tarih arama motorlarında sorgulanıyor. Geçtiğimiz günlerde Ford Otomotiv FROTO hissedarlarına yüksek kar payı müjdesi vermişti. Peki, FROTO ne kadar temettü verecek? FROTO hisse temettü 2024 ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Ford Otomotiv hissedarları temettü ödemesini sorguluyor. Şirket, yıllık primi yüzde 100’ü aşan bir kâr payı ödemesiyle yatırımcılarına değer katmaya karar vermişti. Bu kâr payı ödemesiyle birlikte hisse fiyatında düzeltme yapılacak. Peki, Ford Oto ne zaman temettü dağıtacak? Ayrıntılar haberimizde...

FROTO TEMETTÜ 2024 NE ZAMAN YATACAK?

Ford tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket ortaklarına 2024'te pay başına net 38,97 TL temettü ödemesi yapacak.

Şirket temettü ödemesini 8 Nisan 2024'te yaptı. Ödemeler 16 Nisan 2024'te hesaplarda olacak.

Fiyat düzeltmesi, verilecek brüt temettü oranında hisse fiyatının düşürülmesini içeriyor. Bu düzeltme sonucunda, hisse başına brüt 43.30 TL, net 38.97 TL temettü verecek olan Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) hisse senedi teorik fiyatının 1175.70 TL olması bekleniyor.