Uzaya gitme ödülü kazanan Ahmet Temel hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Nisan 2024 20:31 - Güncelleme: 21 Nisan 2024 20:59 - Güncelleme:

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Beylikdüzü'nde uluslararası bir emlak firmasında gayrimenkul danışmanı olan Ahmet Temel, satış kotasını aşarak uzaya gitme ödülü kazandı. Ardından Ahmet Temel kimdir, hayatı ve kariyeri araştırılıyor.