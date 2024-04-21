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Uzaya gitme ödülü kazanan Ahmet Temel hayatı ve biyografisi

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Uzaya gitme ödülü kazanan Ahmet Temel hayatı ve biyografisi

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Beylikdüzü'nde uluslararası bir emlak firmasında gayrimenkul danışmanı olan Ahmet Temel, satış kotasını aşarak uzaya gitme ödülü kazandı. Ardından Ahmet Temel kimdir, hayatı ve kariyeri araştırılıyor.

Ahmet Temel kimdir, mesleği ne, uzaya mı gidecek soruları gündeme geldi. 

Ahmet Temel'in hayatı ve biyografisine dair detaylar haberimizde yer alıyor. 

Ahmet Temel, 1983 yılında İstanbul Bakırköy'de doğdu. 

14 yaşındayken aile mesleği tekstil sektöründe iş hayatına başladı. 

2003 yılında askerlik görevi sonrası bir ayakkabı mağazasında yönetici olarak çalışmaya başladı. 

2008 yılında kendi ayakkabı mağazasını açtı ve 2016 yılında mağazalarını devrederek gayrimenkul sektörüne adım attı. Uzaya gitme ödülü kazanan Ahmet Temel hayatı ve biyografisi - 1. Resim

17 ay Gayrimenkul danışmanlığı yaptıktan sonra Kasım 2017'de franchise anlaşması imzalayarak Re/Max Final markası ile ilk ofisini açtı. 

Pek çok ödül kazanan Temel, dünya çapındaki satış kotasını aşarak "uzaya gitme" ödülü kazandı. 

Temel, Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in ardından uzaya gidecek üçüncü Türk olacak.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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