Afet bölgesindeki bazı illerde mücbir sebep hali uzatıldı
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Ajanslar- Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep halini 31 Ağustos 2024'e uzattı.
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep hali 31 Ağustos 2024'e uzatıldı.
Mücbir sebep hali 30 Nisan itibarıyla sona erecekti.
Deprem bölgesindeki mükellefler için 6 Şubat 2023 tarihinde mücbir sebep hali ilan edilmişti.
Bu çerçevede mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresi ertelenmişti.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: Ajanslar
Kaynak: Ajanslar