Afet bölgesindeki bazı illerde mücbir sebep hali uzatıldı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Ajanslar 26 Nisan 2024 17:07 - Güncelleme: 26 Nisan 2024 17:26 - Güncelleme:

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep halini 31 Ağustos 2024'e uzattı.