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Özhaseki'den Özel'e tepki: Depremzedelere borç çıkarıldığı tamamen iftira

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özhaseki&#039;den Özel&#039;e tepki: Depremzedelere borç çıkarıldığı tamamen iftira

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şehir merkezlerinde rezerv yapı alanı ilan edilen bölgede taşınmazı bulunanların herhangi bir hak kaybına uğramadığını belirtti.

Özhaseki “Yerinde dönüşümle konutu bulunanlara konut, iş yeri bulunanlara iş yeri verilmektedir. Sayın Özgür Özel’in iddia ettiği gibi herhangi bir vatandaşımızın yaşadığı bölgeden başka bir bölgeye gönderilmesi, söz konusu değildir. Hem kalıcı konutlara dava açtırıp işleri durduruyorsunuz hem de ‘yetişmiyor’ deyip yaygara koparıyorsunuz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” dedi.
 Bakan Özhaseki, Antakya 600 Konutlar bölgesindeki konutların başkaları için değil sadece orada hakları bulunan malikler için yapıldığını bildirdi. Mehmet Özhaseki “Depremzedelere 6 milyon 750 bin Türk lirası borç çıkarıldığı, tamamen iftiradır. Sayın Özel’i, ‘Müddei iddiasını ispata mecburdur’ sözünden hareketle iddialarını ispat etmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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