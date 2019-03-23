Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre ÇED raporu yeterlilik belgesi almak isteyen firmalar, en az 5 yıl görev yapmış ve en az 25 ÇED raporunun hazırlanmasında aktif rol almış 1 çevre mühendisi istihdam etmek zorunda olacak. Önceki dönemlerde sunulan evraklarda çevre mühendisinin 15 ÇED raporu hazırladığına dair belge yeterli oluyordu. Ayrıca firmalar, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarından mühendislik veya büro tescil belgesi alacak.

ÇED yeterlilik belgesine sahip olan firmaların, yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda uygulanacak ceza puanlarında da düzenlemeye gidildi. Buna göre; bir önceki düzenlemede ceza puanının vize süresinde 60’a ulaşması durumunda yeterlilik belgesi iptal edilirken, artık iptaller 100 ceza puanına ulaşılması durumunda yapılacak. Diğer yandan yeterlilik belgesi alarak faaliyet gösteren kuruluşlar, personel şartını 6 ay içerisinde yerine getirmemesi durumunda ise yeterlilik belgesi askıya alınacak. Ayrıca, ÇED başvuru dosyasının hazırlık aşamasında yeterlilik belgesi alan kuruluşlardaki personel, faaliyet yerini incelemeye gitmemesi durumunda 20, raporları belirtilen süre içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmaması durumunda 35, yanıltıcı belge ile imzada sahtecilik yapması durumunda da 50 ceza puanı alacak.