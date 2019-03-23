Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dalgalı bir seyir içerisinde olan döviz fiyatları, yatırımcısı ve ilgilileri tarafından yakından takip ediliyor. Bu doğrultuda, 'Bugün canlı dolar kuru fiyatı ne kadar kadar ve kaç TL?' sorusu Google üzerinde cevabı en çok merak edilenler arasında dikkat çekiyor. İşte sizler için derlediğimiz 23 Mart 2019 Cumartesi günü için son dakika dolar ve euro fiyatları...

DOLAR KURU FİYATI

23 Mart 2019 Cumartesi sabahı itibari ile, dolar kuru fiyatı 5,76 civarlarında seyrediyor.

EURO NE KADAR?

Euro fiyatı ise, 6,52 TL dolaylarında güne başladı.