Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Dijitalleşme ile birlikte fuarlar da online mecralara taşınıyor. Firmalar online fuarlar sayesinde stant ve yer kiralama sorunu yaşamazken ziyaretçiler de evlerinden çıkmadan fuar alanını gezebiliyor. Bu alanda hizmet veren Türkiye’nin ilk ve tek şirketi olan Endless Fairs Türkiye’nin ilk sanal kariyer fuarına ev sahipliği yaptı. Bugüne kadar düzenledikleri fuarlarla 300 bin kişiyi ağırladıklarını dile getiren Endless Fairs Genel Müdürü Gökmen Özdemir, İŞKUR ile düzenlenen ‘Sanal Kariyer Fuarı’nda ise 85 bin kişinin katıldığını söyledi. Özdemir “Fuara katılan kişilerin 75 bin 620’si mobil uygulamadan, 10 bin 250’si ise masaüstünden ziyaret etti. Bu kullanıcılardan, yaklaşık 35 bin CV kurum ve kuruluşlara gönderildi. Sanal fuarın yüzde 45,8’ni kadın ziyaretçiler oluştururken yüzde 54,1’ini erkek ziyaretçiler oluşturdu. Fuara ziyaret eden katılımcıların, yüzde 35,5’i 25-35 yaş, yüzde 27’si 18-24 yaş aralığında gerçekleşti. Türkiye’nin dijital çağa ayak uydurması bizi oldukça memnun ediyor” dedi.

DATA SINIRLAMASI YOK

Sanal fuarların maliyet anlamında fiziki fuarlara göre büyük avantajlar sunduğuna dikkat çeken Özdemir “Sanal fuarlar lojistik, konaklama, stant maliyetleri gibi maliyetleri ortadan kaldırıyor. Ziyaretçiler Çin’de düzenlenen bir fuarı oturduğu yerden gezebilir, stant temsilcileri ile iletişime geçebilir ve en önemlisi kamerayla canlı görüşme yapabilir. Fiziki fuarlardan ayıran en önemli özelliği ise data konusunda sınır olmaması. Fiziki fuarlarda standınıza gelen kişi sayısı kadar data oluşturabilirken, sanal fuarlarda bunun binlerce kişiye ulaştığını düşünürsek çok büyük bir ağ oluşturuyor” diye konuştu. Fiziksel fuarların rakibi olmadıklarını onlara tamamlayıcı hizmet verdiklerini ifade eden Özdemir şu bilgileri verdi: Geliştirdiğimiz altyapımızı fiziksel fuarını sanal ortama taşımak isteyen organizasyon firmalarına altyapı hizmeti sağlıyoruz veya kendi fuarlarımızı organize ederek stant satışları gerçekleştiriyoruz. Stant sahipleri sunmuş olduğumuz 10 adet stant tasarımından birini seçerek, videoları, broşürleri sergilemek istedikleri görselleri, indirilmesini istedikleri dokümanları onlara verdiğimiz kullanıcı bilgileri ile kolay bir şekilde düzenleyebiliyor.

HER YIL 31 BİN FUAR YAPILIYOR

Bugüne kadar yurt dışı ve üniversite eğitim fuarları, franchise fuarları ve work-shop fuarları gibi yaklaşık dokuz farklı fuar organizasyonu gerçekleştirdiklerini dile getiren Özdemir, dünyanın sanal fuar merkezi olmak istediklerini söyledi. Dünya çapında en az 50 fuarı sanal ortamda düzenlemek istediklerini ifade eden Özdemir “Endless Fairs olarak hitap ettiğimiz pazar çok büyük. Dünyada bir yılda gerçekleşen ortalama 31.000 fuardan bahsediyoruz. Altyapımız dil destekli olduğu için istediğimiz ülkeye göre organize edebiliyoruz. Pazar planımız doğrultusunda bu fuar organizasyonları eş zamanlı olarak online gerçekleştirmek ve sonrasında ise sanala taşımak istiyoruz” dedi.