Uzmanlar, ABD ve AB'nin Filistin hamlesini değerlendirdi: Batı ikiyüzlü davranıyor

“Öğrenci baharı” İsrail’i ve yandaşlarını panikletti. Eski büyükelçiler “Kampüs olayları AB’nin gözünü korkuttu. Biden’ın silah satışını durdurma kararı ise seçim yatırımı” dedi.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - ABD Başkanı Joe Biden’in İsrail’in Refah’a topyekûn bir saldırı başlatmak için kullanabileceği ağır silahları göndermeyeceklerini söylemesi ve bazı AB ülkelerinin Filistin’i devlet olarak tanımaya hazırlanmasını değerlendiren uzmanlar hem ABD’nin hem de AB’nin samimi olmadığı görüşünde.

ABD Başkanı’nın aldığı kararın hiçbir anlamı olmadığını belirten Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Biden’in açıklamalarını seçim yatırımı olarak değerlendirdi. Özülker, “İsrail bütün silah rezervlerini doldurmuş durumda. Şu anda saldırılarını yoğun sürdürmediği için elindeki mühimmatla bir süre daha idare edecektir. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bir taraftan ‘sivilleri öldürdüğünüz için mühimmat vermeyeceğiz’ diyor, diğer taraftan da sonuna kadar İsrail’i savunmaya devam edeceklerini söylüyor. Bizim çok güzel bir lafımız vardır ‘Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu’ deriz. ABD’nin önümüzdeki seçimleri nedeniyle İsrail’e yönelik bir adım atacağını düşünmüyorum. ‘Desteği kesiyorum’ diyor ancak bunun tamamen kesileceğini düşünmüyorum” dedi.

İsrail’i bir tek ABD’nin durdurabileceğini söyleyen Özülker, “O da yapar mı? Elbette ki hayır. Binyamin Netanyahu şu andaki tavrı ile kendi geleceğine oynuyor. Hükümetten düşerse sivil hayatının da siyasi hayatının da biteceğini biliyor. Şu andaki kabine üyeleri de aynı durumda. Çok şey kaybedecekleri için ateşkes yapacaklarını, Gazze’den çekileceklerini asla düşünmüyorum. Sonuna kadar savaş mantığı ile hareket ediyorlar. Gazze’nin neredeyse tamamını kontrol altına aldılar, bir tek Refah kaldı. Oraya kadar ilerledikten sonra geri çekilmezler” diye konuştu.

AB’NİN GÖZÜ KORKTU

Emekli Büyükelçi Ahmet Zeki Bulunç da Filistin konusunda ABD ve AB ülkelerinin ikiyüzlü davrandığını söyledi. ABD’nin Filistin’e yönelik politikalarında samimi olmadığını ifade eden Bulunç şöyle konuştu:

"ABD tamamen iç kamuoyuna yönelik hareket ediyor. Kasım ayında seçimler var. İç politikasında kendisini olumsuz adımlar atıyormuş gibi göstermek istemiyor. Yapılanlar tam bir seçim yatırımıdır. ABD üniversitelerinde gerçekleşen protestolar ülkenin tarihte hiç görülmemiştir. Bir taraftan insan haklarını, demokrasiyi savunan bir ülke olduğunu iddia edeceksin diğer taraftan da tam tersi davranacaksın. Bunu iç kamuoyuna anlatması zor. ABD üniversitelerinde yaşanan gelişmeler AB üyesi ülkeleri de tedirgin etmiş durumda. Bu protestoların kendi ülkelerine sıçramasından endişe ediyorlar. Filistin’i tanıma konusunda da AB ülkelerinin samimi davranacaklarını düşünmüyorum."