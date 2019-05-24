Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Faturalı hatta sahip olmak isteyen ve numarasını taşıyan müşterilere özel olarak hazırlanan “Elini Korkak Alıştırma Tarifesi”nde 3 GB’lık paket 1000 DK ve 1000 SMS’le birlikte 29 TL’den sunulurken, 5 GB’lık paket 1000 DK ve 1000 SMS’le birlikte 35 TL fiyatla yeni faturalı hat abonelerine teklif ediliyor. Ayrıca Türk Telekom’un Prime ayrıcalıkları kapsamında 10 GB’lık paket 1000 DK ve 1000 SMS’le birlikte 49 TL, 15 GB’lık data kullanımlı paketi ise 1000 DK ve 1000 SMS 59 TL’lik tarifeyle yeni abonelerin kullanımına sunuluyor. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, “Türkiye’nin numara taşıma lideri olarak, her zaman müşterilerimizi dinliyor, onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla, mobil abonelerin, kullandıkları tarifelerin isminden çok içerdiği GB’lara odaklandıklarını gözlemledik. Buradan yola çıkarak, herkese ve her duruma uygun bol internet ve dakika içeren yeni avantajlı tarifelerimizi hayata geçirdik. Herkesi, ‘Elini Korkak Alıştırma Tarifeleri’nden faydalanmaya davet ediyorum” dedi.