Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şuhut ilçe pazarında sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş yüzleri güldürdü. Vatandaşlar sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüşten memnun olduklarını belirtirken, pazar esnafı da fiyatların makul olduğunu, tüketicinin de alım gücünün bulunduğunu söyledi. Pazar esnaflarından Mustafa, "Biz 5, 10 kazanıyoruz. Sebze ucuzladı biraz, epey ucuzladı. Kışın domatesi 5 liraya alıyordu, şu anda 2.5 lira diyoruz fakat şu anda kimse almıyor. 10 lirayken herkes alıyordu" dedi.



Pazar esnafı Celal ise, "Bugün pazar piyasası gayet normal, alım gücü var. Herkesin cebinde parası var, şükür mevlaya para kazanıyoruz. Kazanmasak zaten bu işi yapmayız, az çok kazanıyoruz" diye konuştu.



Pazarda alışveriş yapan Ali Akkaya, "Fiyatlarımızın bazıları pahalı, bazıları makul. Afyon’a göre biraz daha pazarcımızın çok olmasını istiyoruz. Rekabet istiyoruz pazarda" ifadelerini kullandı.

Müşteri İsmail Aydemir adlı vatandaş ise, "Pazar piyasası Ramazan ayına göre kıştan yeni çıktığımıza göre uygun, normal. Vatandaşın alım gücü iyi, biraz yoğunluk var gördüğünüz kadarıyla. Allah bereketini arttırsın" dedi.



