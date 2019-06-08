2019 yılı içerisinde Karachi, Lahore ve Islamabad/Rawalpindi olmak üzere üç lokasyonda daha Dawlance mağazası açacaklarını belirten Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi “Pakistan pazarı gelecekte hızlı bir büyüme yaşayacak, biz de ülkenin pazar potansiyeli doğrultusunda Türkiye’deki perakende uygulamalarımızı, bilgi ve tecrübelerimizi Dawlance markasına taşıyarak Pakistan’da da ilklere imza atacağız. Dawlance markamız Pakistan’da en son teknolojiye sahip üretim tesislerimizle yeniliğin öncüsü olacak” dedi.
Arçelik Pakistan’da ilk Dawlance mağazasını hizmete açtı
08.06.2019 - 03:08 | Son Güncelleme: 08.06.2019 - 03:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dawlance’ı satın alarak 2016 yılında dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkelerinden olan Pakistan pazarına adım atan Arçelik, ülkedeki ilk mağazasını Peshawar şehrinde açtı.
Etiketler : arçelik,pakistan,Dawlance,
629761 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/629761.aspx
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