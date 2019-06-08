Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 yılı içerisinde Karachi, Lahore ve Islamabad/Rawalpindi olmak üzere üç lokasyonda daha Dawlance mağazası açacaklarını belirten Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi “Pakistan pazarı gelecekte hızlı bir büyüme yaşayacak, biz de ülkenin pazar potansiyeli doğrultusunda Türkiye’deki perakende uygulamalarımızı, bilgi ve tecrübelerimizi Dawlance markasına taşıyarak Pakistan’da da ilklere imza atacağız. Dawlance markamız Pakistan’da en son teknolojiye sahip üretim tesislerimizle yeniliğin öncüsü olacak” dedi.