Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl 2,5 milyar TL kartlı ödeme yapılan bayramdan önceki günde, bu yıl yüzde 18 artışla 3 milyar TL’lik kartlı ödeme gerçekleştirildi. Bu tutar, Ramazan Bayramı süresince yapılan ödemenin neredeyse yarısını oluşturdu.

3-6 Haziran günlerinde kartlarla yapılan ödeme 6,6 milyar TL’yi buldu. Ödemelerin 3,1 milyar TL’si (yüzde 47) market ve AVM, akaryakıt istasyonları, giyim ve aksesuar sektörlerinde gerçekleşti. Market ve AVM’de yapılan harcamalar, kartlı ödemelerin yüzde 20’sini oluşturdu.

Ramazan ayında 76,9 milyar TL

Ramazan ayını kapsayan 6 Mayıs-2 Haziran döneminde kartlarla toplam 76,9 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde 65,3 milyar TL olan tutar, bu yıl yüzde 18 artış gösterdi. Harcamaların 4’te 1’ini gıda alışverişi oluşturdu.