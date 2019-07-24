Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Traktör ve ekipmanları sektöründe 65 yıldır üretim yapan TürkTraktör, Türkiye’de bir ilke imza atarak hem yerli motor hem de yerli otomatik şanzıman üretti. Kapılarını gazetemize açan, şirketin ülke ekonomisine sağladığı katkıdan, üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmesine kadar birçok konu hakkında bilgi veren TürkTraktör Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz “Araçlarda yaygın olan sistemi traktöre adapte ettik. Üretimde verimliliği sağlamak adına son derece önemli adım. Çünkü araç doğru hıza otomatik olarak ulaşıyor ve daha az yakıt tüketilmesi sağlanıyor. Böylece üreticilerin en çok dert yandığı mazot ve gübrede tasarruf sağlanıyor” dedi.

BÖLGEYE GÖRE TRAKTÖR

Teknoloji ve inovasyon merkezinde 100’ün üzerinde mühendis çalıştığını, kendilerinin sahada üreticilerle sık sık bir araya gelerek ihtiyaçları belirlediğini söyleyen Cem Akyüz “Her bölgenin ihtiyacı farklı. Bu kapsamda Adıyaman’daki ve Trakya’daki üreticilere ayrı ayrı traktör üretiyoruz. 300’den fazla ürün çeşidimiz var. Tek çeker, çift çeker, kabinli, kabinsiz, ayçiçek üretimine ayrı, çeltik üretimine ayrı versiyonlarımız bulunuyor. Böylece üretici doğru yerde doğru ekipman kullanarak, maliyetlerini azaltıyor” dedi. 130’dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını, satışlarının yüzde 80’ini Amerika kıtası ile Avrupa’ya yaptıklarını söyleyen Akyüz “Yani dünyanın en önemli üretim merkezlerinin olduğu bölgeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl 2 milyar lira ciro elde ederken, 14 bin 500, bu yılın da ilk 6 ayında 7 bin 500 araç ihraç ettik. Buralar ‘zor pazar’ olarak biliniyor. Çünkü ileri tarım teknolojileri kullanıyorlar. Bu tip ülkelere yakın zamanda ürettiğimiz daha az emisyon gücüne sahip TR4 modelini satıyoruz ve buralara ihracat yapabilmeniz için belli emisyon seviyelerini yakalamanız gerekiyor” diye konuştu.

TRAKTÖR KENDİ YOLUNU BULUYOR

Otomatik traktör haricinde hassas tarım uygulamaları da bulunuyor. Uydu destekli dümenleme proje ile traktör kendi yönünü belirliyor. Normal şartlarda zikzak yapılır ama ilaç atılan yerlerden geçilirken bu sistem sayesinde anlık konum belirleniyor ve çifte ilaçlama önleniyor. Doğra zamanda doğru ekipmanla mazot ve tohum maliyeti azalıyor.

3 BİN 800 ÜRETİCİYE MOBİL DESTEK

Şirketin Tarlam Cepte uygulaması sayesinde ürünler uydudan takip ediliyor. Kısa sürede 3 bin 800 kullanıcıya ulaşan sistemle gerçek zamanlı hava durumu bilgisi verilip sel, don, kuraklık gibi riskler azaltılıyor. Uygulamadaki 117 ürün için ne zaman ekim yapılmalı, girdi maliyetleri ne zaman ucuz gibi sorulara cevapların yanında ilaç ve gübre fiyatları da veriliyor.